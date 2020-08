El Ayuntamiento pone en marcha una campaña de concienciación y prevención de la violencia sexual sexista

Así lo ha informado el concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Francisco Pomares, que ha presentado este lunes esta campaña con la que el Ayuntamiento pretende sensibilizar de manera positiva a la ciudadanía malagueña sobre la necesidad de erradicar las agresiones sexuales y concienciar a la población en general del respeto a la libertad e integridad de las mujeres en todas sus facetas y especialmente en la vida afectivo sexual.

El Ayuntamiento de Málaga, consciente de que las violencias sexuales no son una cuestión individual sino social, para prevenirla y erradicarla viene realizando campañas de prevención de la violencia sexual sexista desde el verano de 2016 con el mensaje 'No es No'.

Así, este año con la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual el pasado 3 de marzo, la cual plantea, entre otras medidas, la realización de campañas de concienciación y prevención en las que se avance hacia el consentimiento expreso de las mujeres ante una relación sexual, el lema escogido ha sido 'solo SÍ es SÍ' para afianzar contundentemente el derecho de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

El eslogan de la campaña se completa con la palabra 'Respect', inspirado en la canción 'Respect' de Aretha Franklin, por tratarse de una canción que en su época se transformó en un himno al feminismo en un momento en el que ser mujer, en general, y de color, en particular, suponía un estigma social.

Debido a que la actual situación sanitaria generada por la COVID ha provocado la cancelación de la Feria, donde esta campaña se difundía con especial hincapié a través de los Puntos Violetas, puntos de información y acompañamientos en casos de violencia sexual ubicados en el Real de la Feria, el Ayuntamiento la ha diseñado de manera atemporal con el objetivo de prevenir y concienciar sobre la libertad de las mujeres para decidir con quién, dónde y cómo tener relaciones sexuales, así como para reclamar a los hombres una actitud activa de rechazo ante cualquier tipo de coacción, abuso y agresión sexual a las mujeres.

Para todo ello, la campaña se va a desarrollar a través de un amplio plan de medios en soporte digital y papel, redes sociales, radios y televisión. Además, se instalarán los carteles en las marquesinas del autobús y en el interior de los autobuses de la Empresa Malagueña de Transporte (EMT).

Este año como novedad, se distribuirán cubremascarillas con la imagen de la campaña y tendrá una web específica