María Jiménez regresa a los escenarios acompañada de Pitingo

Nadie ha querido perderse la actuación este sábado en el Festival Starlite Catalana Occidente de una de las leyendas vivas de la música española, María Jiménez, figura destacada en los años setenta, que sigue derrochando la misma garra y carisma de siempre.

La artista gaditana de 70 años ha compartido escenario con Pitingo quien, de riguroso blanco, ha arrancado la velada agradecido de poder estar junto a María Jiménez pues "es una de las personas a las que más quiero del mundo" ha asegurado, ya que, "apostó por mí", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que Jiménez es "una leyenda viva" y por tanto, "es una alegría que esté aquí con nosotros".

Al ser su primer concierto desde noviembre del pasado año, Pitingo ha reconocido algunos fallos que ha habido al principio, por los que ha pedido "disculpas" y ha aprovechado para agradecer al público el uso de las mascarillas.

"Para el que se está arreglando la boca le viene bien", ha bromeado al respecto para relajar al ambiente y a la vez acompañar las palabras que minutos antes ha expresado la presidenta de Starlite, Sandra García-San Juan.

La organizadora ha querido subir al escenario para pedir responsabilidad al público a la hora de publicar vídeos en las redes sociales, ha recordado las medidas de seguridad que han impuesto para prevenir la Covid-19, ya que su marido "ha estado muy malito, crítico" por el coronavirus y "esta noche está aquí el catedrático que lo ha salvado", ha añadido.

Asimismo, ante las noticias que han aparecido este domingo y que cuestionaban las medidas de seguridad frente al coronavirus en el Festival, García-San Juan ha pedido al público que sean "cómplices" porque "necesitamos aliados para mantener la música en directo".

Pitingo ha empezado con Fuera Cadenas para seguir luego con Gospelerías y, en el momento de cantar Ave María, el artista ha cambiado su imagen por el riguroso negro y ha dedicado a Enrique Morente el tema La Estrella.

Finalmente ha cerrado su presencia en solitario en el escenario con sus versiones de los clásicos en inglésStand by me y Killing me softly.

De esta forma, antes de la medianoche, era recibida con un gran aplauso, y gran parte del público de pie, la cantante María Jiménez, quien ha dicho que su actuación esta noche era para ella "un cumpleaños" y esperaba que el público "lo pasara estupendamente".

"Voy a hacer un recorrido por parte de mi música, porque mi nuevo disco no me han dejado cantarlo, ya que saldrá en octubre", ha explicado Jiménez, que ha aprovechado el confinamiento para trabajar en este nuevo trabajo discográfico.

La arista, que debido a sus problemas de movilidad ha permanecido todo el tiempo sentada, ha comenzado a cantar Rencores, un tema basado en un poema de Manuel Benítez Carrasco.

Y entre broma y broma, derrochando carisma y buen humor con el público, como siempre la ha caracterizado, ha estado acompañada de grandes amigas como Mari Peña y Remedios Amaya, que ha cantado un tema tan icónico como Quién maneja mi barca, con Raimundo Amador a la guitarra.

Y para deleite del público, María Jiménez ha enlazado sus grandes clásicosCon golpes de pecho, Háblame en la cama, Si te vas, Te estás pasando, Huellas que se van y Resurrección.

Pitingo ha vuelto al escenario para cantar con María Jiménez a dúo Compromiso, acompañados de Raimundo Amador a la guitarra, un fin de fiesta al que también se ha sumado el bailaor 'El Farru'.

La gran artista ha vuelto en silla de ruedas para poner el broche final a la intensa velada interpretando un bis con uno de sus grandes éxitos, Se acabó, un buen guiño para despedirse del auditorio de Starlite y desear a todos buenas noches.