Junta ve un "sinsentido" y "atraco" a ciudadanía el acuerdo en FEMP y critica la "nefasta gestión" del Gobierno

A su juicio, el Gobierno "se ha acostumbrado a atracar a los ciudadanos por su nefasta gestión" al necesitar "dinero y liquidez". "No entiendo la política de invito yo pero pagas tú", ha sostenido Navarro en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha puesto como ejemplo de colaboración con los ayuntamientos de la Junta de Andalucía.

"Nosotros podríamos tomar alguna medida como esta pero no, hemos gestionado lo que nos corresponde y ayudado a los ayuntamientos a luchar contra la COVID con más de diez millones de euros para los más pequeños y a los de la costa también les hemos ayudado a gestionar, por ejemplo, el COVID en las playas que era una preocupación para muchos de ellos", ha sostenido.

Navarro ha hecho hincapié en que el Gobierno de Andalucía "no ha parado de ayudar a otras administraciones que tienen que colaborar en la gestión de la COVID, con medios económicos, materiales y humanos". Frente a ello ha situado al Gobierno de PSOE y Podemos, "que se ha acostumbrado a meternos la mano en los bolsillos a través de los ayuntamientos o de forma directa".

En este punto, ha criticado los 200 millones de euros menos a Andalucía en políticas activas de empleo y los 600 millones menos de fondos COVID: "Nosotros tenemos un millón de habitantes más que Cataluña, que tienen mil millones más de ayuda, eso cómo se explica", se ha preguntado la máxima responsable de la Junta de Andalucía en Málaga, quien ha lamentado que se haya "quitado" ese dinero y ha aludido a la subida de impuestos del Gobierno central "que vendrá".

El acuerdo en la FEMP con el voto de calidad del presidente socialista supone, en su opinión, quitarle ese dinero a la ciudadanía: "Es un sinsentido; el ahorro de los ayuntamientos no deja de ser de los ciudadanos, que pagamos impuestos que van a los ayuntamientos y estos si lo gestionan bien tienen ahorro y, precisamente, se penaliza a los que gestionan bien" con la propuesta que ha salido adelante para el uso del superávit de las entidades locales.

"La explicación -ha insistido- está en que este gobierno no está en gestionar, no está en cuadrar cuentas y va a llegar mucho dinero de Europa". En este punto, ha recordado que el Ejecutivo tiene un presupuesto y luego el dinero del fondo de contingencia, criticando, además, el "agravio comparativo del PSOE" con las comunidades autónomas "de quien no depende el apoyo a lo que lleve al Parlamento".