De la ropa a la cocina: cómo realizar una limpieza completa con un dispositivo de vapor de menos de 50 euros

Aunque el resultado es reconfortante, para disfrutarlo hay que esforzarse (¡y mucho!). La limpieza del hogar es una de esas tareas en las que la procrastinación no tiene cabida: no se puede dejar para mañana (o pasado) lo que toca hacer hoy. Pero, claro, remangarse, sacar el arsenal de productos de limpieza –con cuidado de hacer mezclas indebidas–, organizar de techo a suelo cada habitación y conseguir eliminar hasta la última mota de polvo conlleva trabajo y, como es normal, son muchos los que no pueden evitar hacer alguna que otra pausa e invertir parte de este tiempo en disfrutar de una buena sesión de streaming. ¿El resultado? Una casa a medio limpiar y, ahora, desorganizada porque hemos dejado desperdigados la escoba, la fregona, los limpiacristales y la plancha (aunque no hayamos eliminado las arrugas de una sola camisa).

Pero, ¿y si te dijéramos que hemos encontrado un electrodoméstico capaz de hacer todas las tareas? Aunque parezca imposible, existe un gadget todo en uno que, gracias a su acción de vapor, promete ser útil para limpiar y planchar. Está disponible en Amazon, es de Mlmlant y cuesta menos de 50 euros. ¿isto para descubrir la solución a tus problemas con la limpieza de casa?

Este dispositivo sirve para limpiar la casa y el coche y para desinfectar la ropa. Amazon

Cómo sacarle partido a este limpiador de vapor

El limpiador de vapor de Mlmlant emplea una potencia de 1050W y un tanque con capacidad de hasta 450ML para generar un vapor caliente presurizado con el que conseguir una limpieza profunda en una gran variedad de superficies y de hasta 25 minutos de limpieza continua. De hecho, el vapor de entre 110 y 120º es capaz de eliminar hasta el 99% de los gérmenes, según los propios fabricantes aseguran en Amazon. Además, este producto no emplea químicos ni humos que puedan resultar dañinos. Pero lo mejor de todo es que incluye nueve accesorios con los que llevar a cabo una limpieza exhaustiva en múltiples superficies. Entre estos, podemos encontrar una boquilla extendida, un embudo, una place de pincel y otros elementos que nos ayudarán en esta tarea.

Esta máquina es capaz de limpiar y eliminar la suciedad más incrustada en asientos y llantas, donde también limpiar los rastros de aceite. Para desinfectar tu ropa. El vapor que desprende es capaz de desinfectar nuestras prendas de vestir y, también, la ropa de cama (y hasta el propio colchón), los edredones, las telas y los sofás.

El vapor que desprende es capaz de desinfectar nuestras prendas de vestir y, también, la ropa de cama (y hasta el propio colchón), los edredones, las telas y los sofás. Para limpiar la casa. Las manchas en cerámica, vinilos, mármol o madera no pasan desapercibidas para este dispositivo que también desinfecta fregaderos, refrigeradores y encimeras. Los azulejos, las cortinas y hasta el propio inodoro también pueden ser limpiados con este dispositivo y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestras mascotas, con los juguetes de nuestros hijos y con otros artículos como barbacoas.

