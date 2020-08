Cuadradas y oscuras: así deben ser tus gafas de sol para cumplir con el 'street style' este verano

No hay verano sin gafas de sol. Esenciales para procurar la protección pertinente a nuestros ojos, esta herramienta se ha convertido en uno de los complementos más estudiados con cada cambio de temporada. De ellas depende, de hecho, parte del resultado del total look y, por eso, si nos consideramos unos fashion victims, no debemos desoír lo que dictan los cambiantes preceptos. Así, si en primavera se apostó por un corte noventero, con monturas inmensas y llenas de color, en verano las tornas han cambiado. La sobriedad es la que marca el paso: líneas rectas y lentes oscuras es todo lo que debes buscar si quieres ir a la moda.

Respetando las monturas gruesas y de corte extravagante, la segunda mitad del verano está centrada en gafas de estilo clásico que, sin embargo, llamen toda la atención. Da igual el tamaño, la marca o el tipo de lentes, las características que no deben faltar son las líneas rectas y los colores (muy) oscuros. Amantes del carey, tranquilos: siempre que tenga tonalidades chocolate o negras, está totalmente aceptado.

¿Lo mejor de todo? Puedes encontrar el modelo perfecto sin moverte del sofá y sin rastrear demasiadas páginas. En el catálogo de Amazon hemos dado con tres modelos que, además de cumplir a raja tabla con la tendencia estival, hacen las delicias de tres perfiles muy diferentes. ¿Listo para averiguar cuál es el tuyo?

Tres modelos para cumplir la tendencia de este verano

- Con montura XL al estilo Hollywood. Estas gafas aportan ese toque de elegancia y distinción propio de la meca del cine. El modelo de GQueen, a la venta en Amazon, es seguro para nuestros ojos, puesto que cuenta con protección UV400 que bloquea el 100% de los rayos dañinos. Está disponible en 10 colores y están elaborados con material de calidad con resistencia al impacto. Combínalos con tus looks para dar una tarde por el paseo marítimo o con la moda swimwear.

Estas gafas son perfectas para un paseo vespertino para combinar con la moda de baño. Amazon

- Estilo recto, para los más atrevidos. Aunque con menos montura, estas gafas llaman la atención por su marcado estilo que recuerda a los píxeles de los videojuegos, por lo que esta forma es solo apta para los más atrevidos. Para las fiestas en la playa o para combinar con un outfit estival de lo más peculiar, estas gafas son el complemento ideal que, además, garantiza la salud de nuestros ojos ya que, además de la protección UV 400 que bloquea todos los rayos, son polarizadas, lo que reduce los reflejos, el resplandor y los efectos deslumbrantes. Está disponible en siete colores.

Este modelo es solo apto para los más atrevidos. Amazon

- Elegancia y glamour, también en tus vacaciones. Si eres de los que, si fueras famoso, los paparazzi no te pillarían en un renuncio ni para bajar la basura, necesitas unos complementos acordes a tu estilo glamuroso. Este modelo de Mr.Boho derrochan estilo para los looks más elegantes de tu verano. Son antirreflejantes y fotocromáticas y tienen una protección UV400 categoría 3. Están disponibles en ocho colores.

Estas gafas son perfectas para los 'looks' que derrochan glamour. Amazon

