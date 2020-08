Filtran un vídeo desde la 'bodycam' del agente que ahogó a George Floyd momentos antes de la muerte

La polémica muerte de George Floyd que ha levantado protestas antirracistas en todo el mundo tiene nuevas imágenes desde este lunes. El diario británico Daily Mail ha publicado un vídeo grabado desde la 'bodycam' de los agentes que participaron en la detención, momentos antes de la muerte del hombre.

El vídeo muestra a un aterrorizado Floyd dentro de su coche pidiendo por favor que no le disparen, tras ser apuntado con un arma. Sale del vehículo y avisa a los agentes de que sufre problemas de ansiedad y claustrofobia, condiciones que parecen notarse en el mismo clip ya que Floyd se muestra en una condición nerviosa extremadamente agitada.

"Por favor no me dispare, señor. Soy claustrofóbico, voy a morir aquí", se le escucha decir repetidamente en el vídeo. A pesar de sus plegarias, los agentes le esposan e intentan trasladarlo al coche policial. Por el camino, el estado nervioso de Floyd empeora y aparece llorando en el vídeo. "No soy esa clase de tipo", repite mientras los policías intentan que se siente en el vehículo.

Floyd finalmente entra en el coche, pero debido a su estado nervioso termina saliendo por la otra puerta (esposado, de forma que no tiene mucha movilidad), donde es reducido por los agentes y llevado al suelo, donde murió ahogado. Al final del vídeo se escucha la ya célebre frase que intentaba avisar a los agentes pero finalmente precedió a su muerte: "No puedo respirar".

El agente responsable de la muerte, Derek Chauvin, se encuentra internado en la cárcel del condado de Ramsey, en St. Paul, Minnesota. Se enfrenta a un cargo de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Chauvin estuvo arrodillado sobre el cuello de George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos.