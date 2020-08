C-LM recupera 5.000 de los 16.000 empleos perdidos en la hostelería tras el impacto de la pandemia en el turismo

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en el pleno de las Cortes regionales la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el debate sobre las políticas de turismo como sector estratégico para Castilla-La Mancha que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.

Una recuperación de un tercio de los puestos de trabajo del sector que ha dicho la consejera que se ha podido llevar a cabo gracias a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs), señalando que el Gobierno regional seguirá defendiendo ante el central su prórroga para aquellos sectores "gravemente afectados" en la vuelta a la nueva normalidad.

No obstante, la titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha dicho a esas casi 11.000 personas del sector hostelero que todavía se encuentran en situación de desempleo, que tienen toda "la complicidad y el apoyo" del Ejecutivo castellanomanchego para seguir acompañándoles en el proceso de normalización y recuperación de la actividad turística.

DEBATE "EXTEMPORÁNEO"

Y es que Patricia Franco ha reprochado durante su comparecencia al PP que haya traído ahora este debate a las Cortes cuando lo registró en noviembre de 2019, lo que bajo su punto de vista hace que sea un debate "extemporáneo", debido a la crisis provocada por el COVID-19.

"Han preferido desempolvar ahora este debate y no cuando lo presentaron porque las cifras de turismo eran de récord absoluto y quieren hacerlo ahora para sacar rédito político", ha lamentado Franco dirigiéndose a los diputados de la bancada 'popular'.

Por ello, ha vuelto a pedir al principal partido de la oposición que se sume al Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha y le ha dicho que las nuevas propuestas que traen en este debate las podían haber incorporado ya a este acuerdo institucional, añadiendo que "muchas de ellas" ya están contempladas en el mismo. "Les vuelvo a tender la mano como siempre para el acuerdo, pero tiene que ser uno".

C-LM, "A LA COLA"

Mientras, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata se ha referido a los datos hoteleros del mes de junio para indicar que Castilla-La Mancha "está a la cola" y señalar que "esa es la realidad" a la que la Comunidad Autónoma se enfrenta hoy en día.

En este sentido, ha apuntado que la región tiene potencial turístico pero que tiene que "creérselo", a lo que ha añadido que las campañas de difusión del turismo en la región tienen que ser efectivas y para ello hay que medir sus resultados.

También ha pedido Muñoz Zapata que el turismo se quede fuera del debate político y no se use como un arma arrojadiza. "El turismo es de todos, no puede ser ni derechas ni de izquierdeadas", ha concluido el diputado del partido naranja.

"UN AÑO NEGRO"

De su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha comenzado su intervención lamentado que la consejera haya dicho que este es un debate "extemporáneo" cuando este ha sido "un año negro" para el turismo y la hostelería. "Se han propuesto dejar títere sin cabeza", ha manifestado.

Así, ha apuntado que los 'populares' presentan 34 medidas en su resolución de las cuales 19 son de competencia regional y las otras 15 para el Gobierno regional, tales como un paquete de medidas extraordinarias para la recuperación el sector y un programa estratégico de ayuda con el que se revise el plan estratégico 2020-2023 del Gobierno regional adaptándolo a la situación actual.

También pide el PP incentivos para los empresarios de la región que recuperen a trabajadores en situación de ERTE, un protocolo detallado para que las empresas vuelvan a la actividad, simplificar los procedimientos para pedir ayudas, un plan de actuación para los guías turísticos o que se inste al Gobierno central a que los ERTEs se mantengan hasta 31 de diciembre y que se bajen los impuestos al turismo y la hostelería hasta el 4 por ciento.

"COMO UN AVE CARROÑERA"

Finalmente, la diputada socialista María Jesús Merino ha dicho al PP que interpreta "de manera extraña" lo que se dice desde la tribuna de oradores y les ha reprochado que no hayan activado el debate mientras los datos turísticos han sido buenos.

"Sin embargo, como un ave carroñera, sí lo hacen cuando este país está viviendo una de las pandemias más trágicas", ha dicho la responsable socialista, que ha acusado a los 'populares' de inventar y tergiversar.

Merino ha querido hacer "un guiño" al sector al afirmar que ha sabido reinventarse en la circunstancias actuales. "Un cambio en el que en nuestra región han estado acompañado permanentemente por el Gobierno regional", ha señalado, poniendo en valor las ayudas que ha puesto en marcha la Junta.