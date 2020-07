Cantó afirma que Puig "no debería aceptar" que los valencianos "reciban, una vez más, menos recursos que los vascos"

Así se ha pronunciado el síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, respecto a la conferencia de dirigentes autonómicos mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, el portavoz de la formación ha considerado que "la reunión ya no ha empezado bien en el momento en que presidentes como Íñigo Urkullu chantajeaba con no asistir si no se mantenían los privilegios para el País Vasco".

"La Constitución marca que todos los españoles somos iguales, y, ante esta situación, Puig debería velar porque este principio de igualdad se cumpliera de una vez", ha manifestado.

En cuanto al pacto para la reconstrucción sanitaria, económica y social de la Comunitat Valenciana, Cantó ha subrayado que "Cs ha sido el partido que más activamente ha luchado por llegar a acuerdos, pero parece que no se va a poder conseguir porque no hay voluntad por parte de otros grupos".

"Mientras en Ciudadanos estamos preocupados por la salud de los valencianos, algunos como Compromís y Podemos solo se preocupan por la salud del Botànic y por mantenerse en sus poltronas", ha añadido.

Además, el síndic de Ciudadanos ha tachado de "tomadura de pelo" por parte del tripartito que se haya hecho "perder el tiempo y gastado recursos de todos los valencianos si no había un interés real del Botànic por escuchar las necesidades y reivindicaciones que la sociedad civil ha expuesto durante la comisión de reconstrucción".