La Diputación instará a la Junta a reprogramar los fondos de desarrollo rural

El diputado socialista Pedro Bruno ha señalado que hay "incertidumbre" en los grupos de desarrollo rural y esta reprogramación es "fundamental" porque aún queda mucha financiación por ejecutar en Andalucía de los 190 millones de euros previstos en el presupuesto Leader. Asimismo, ha incidido en que los propios grupos lo están pidiendo para poder agilizar los procedimientos y restar trabas.

"Hay que flexibilizar reglamentos, impulsar nuevas líneas de ayuda y abrir también la posibilidad a otro tipo de subvenciones dirigidas al empleo y a dar liquidez a las pymes", ha dicho.

Bruno ha reclamado a la Junta que ejecute el presupuesto y que no se pierdan esos fondos. "Se trata de gestionar y de no dejar de lado los problemas de la gente", ha dicho el diputado socialista dirigiéndose a PP y Cs.

La segunda moción del PSOE, también aprobada, ha sido en defensa de los trabajadores de la empresa Comdata frente al ERE planteado por la compañía y que afecta a 78 empleados del centro de La Carolina (Jaén).

La diputada socialista y alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, ha agradecido el apoyo unánime a la iniciativa, ha calificado el ERE de "injusto" y ha recordado el sacrificio de la plantilla cuando la actividad de la empresa fue declarada esencial durante el confinamiento y "demostraron sobradamente su compromiso con el teletrabajo".

Por eso, ha destacado que se haya podido frenar el ERE con un preacuerdo que "lo convierten en voluntario, reduce significativamente la salida de trabajadores y aumenta las indemnizaciones".

Reche afirmó que el anuncio del ERE fue "un mazazo" para la comarca, si bien ha querido subrayar que se han abierto 19 empresas en los últimos años en La Carolina y que se ha reducido el desempleo en 14 puntos, con más de 800 empresas en esta ciudad.

En este sentido, ha reprochado a PP y C's que si están tan preocupados por la situación de La Carolina "hayan recortado más de 700.000 euros a la ciudad en los planes de empleo" sin que se conozcan los criterios de reparto de la Junta.

MÁS MOCIONESPor otro lado, en lo que respecta a la moción sobre la PAC presentada por el PP, el diputado Pedro Bruno ha reprochado al PP que mienta con la PAC, porque es falso que se haya perdido el diez por ciento, sino que se ha mantenido el presupuesto de 2014, por lo que ha calificado de "excelente" la negociación de Pedro Sánchez, que va a permitir que España cuente con esos 47.500 millones de euros que, eso sí, fueron repartidos "de forma arbitraria por Arias Cañete en 2014".

Así las cosas, ha preguntado al PP "cómo pueden venir a reclamar que Jaén no pierda fondos después de que el propio PP saqueara 272 millones de euros al olivar jiennense". "Le recortaron a Andalucía el diez por ciento de los fondos de desarrollo rural, los que cobraban menos de 300 euros perdieron la ayuda, los que cobraban menos de 5.000 euros cobraron menos y los que cobraban más de 300.000 euros cobraron más", dijo al hablar sobre la PAC del PP.

Asimismo, el PSOE ha respaldado la iniciativa del grupo popular en la que solicita ayudas tras el incendio en Quesada y lo ha hecho en primer lugar valorando el funcionamiento del dispositivo del Infoca, que es "modélico" y "motivo de orgullo" para Andalucía, recordando irónicamente que "no nació en enero de 2019", sino que es otra parte más del legado socialista.

El diputado José Castro ha puesto el acento en "paliar los efectos del fuego lo antes posible", aunque también ha advertido que es importante la mejora de las garitas de vigilancia en materia de prevención y sin embargo éstas "no se están manteniendo e incluso se están cerrando".

El PSOE también ha apoyado la moción de Cs para ayudar al sector de los feriantes. En este caso, el diputado socialista Luis Miguel Carmona instó a PP y Cs a que "dejen de mirar" al Gobierno de España y se dirijan a la Junta de Andalucía, que es la que tiene ya el mando único y que es la que tiene competencias en materia de empleo para apoyar a este sector.

"Tienen que dejar de esconderse y tienen que ponerse a trabajar, porque hasta ahora la Junta ha dejado tirado al sector de los feriantes y no les ha escuchado. 35 millones de euros en un plan para las playas y cero euros para los feriantes", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que ha sido la Junta de Andalucía la que ha recomendado que no se celebren fiestas populares, pero lo ha hecho "sin poner medidas para ayudar al sector". En este punto, ha señalado que por ejemplo el presidente de Galicia (PP) sí ha permitido esas celebraciones, con los consecuentes protocolos, mientras que el presidente de Extremadura (PSOE) ha optado también por no recomendarlas, con la diferencia de que éste sí ha puesto medidas encima de la mesa, no como Andalucía.

Sobre la iniciativa de Cs acerca de los contenedores, el diputado socialista José Luis Hidalgo ha acusado a la formación naranja de generar "una alarma falsa". Hidalgo ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a la población y ha garantizado que la superficie de los contenedores no es más contagiosa que cualquier otra superficie, por lo que se ha rechazado la sustitución de los actuales contenedores por otros a pedal.

"Ninguna autoridad sanitaria ha dictado esta medida y ningún consorcio de ayuntamientos la ha propuesto. Alarma y desconocimiento es lo que trae usted con esta moción", le ha reprochado al diputado de Cs, Ildefonso Ruiz.