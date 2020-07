Coronavirus.- Un mort, 85 nous casos i huit brots més a la Comunitat Valenciana

Amb els 85 nous casos confirmats, la xifra total de positius de coronavirus a la Comunitat Valenciana se situa en 13.329 persones.Per províncies, el nombre de nous casos és de 8 a Castelló (1.837 en total); 40 en la província d'Alacant (4.495 en total, ja que s'han reassignat 4 casos); 37 en la província de València (6.976 en total, ja que s'ha reassignat 1 cas) als quals cal sumar 21 casos sense assignar.

Així mateix, s'ha informat d'una defunció per coronavirus des de l'última actualització d'aquest dijous, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.479 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 514 en la d'Alacant i 738 en la província de València.

D'altra banda, s'han donat 91 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.373 persones: 2.594 a Castelló; 6.083 a Alacant; i 9.694 a València, a més de 2 casos no assignats. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 1.338 casos, la qual cosa suposa un 6,31% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 95 persones ingressades: 11 en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 30 en la província d'Alacant, d'ells 7 en la UCI; i 54 en la província de València, 5 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 584.781, de les quals 451.934 han sigut per mitjà de PCR i 132.847 mitjançant test ràpid.

RESIDÈNCIES

Pel que fa a la situació en les residències de majors, en aquests moments hi ha algun cas positiu en 12 centres: 1 en la província de Castelló, 4 en la d'Alacant i 7 en la província de València. Hi ha un nou resident positiu (cap treballador) i la persona morta era usuària, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat.

En aquests moments, es troba sota vigilància activa de control sanitari només una residència a la Comunitat Valenciana, en concret en la província de València.

Des de l'administració s'informa a més de la localització de huit nous brots a Elda, amb 10 casos positius (2 hospitalitzats) en l'àmbit social; Elx, amb 4 positius en l'àmbit laboral; Altea, amb 3 positius en l'àmbit social; Moncofa, on s'han detectat 6 casos positius en l'àmbit social; València, amb 4 casos positius d'origen extracomunitari; Vallada (6 positius en l'àmbit social); Benigànim (4 positius, un d'ells hospitalitzat, en l'àmbit social), i Benaguasil (3 positius en l'àmbit laboral).

Quant als brots anteriors, a València, el que és resultat de 5 brots familiars i 1 d'origen social que es va determinar que tenien el seu origen comú en un únic àmbit social, suma ja 54 casos positius. D'aquestes persones, quatre es troben hospitalitzades.

Així mateix, també a València, el garbellat realitzat en relació amb el brot de dos discoteques (Mya i Umbracle), han resultat positius 11 casos d'un total de 414 PCR realitzades. Fins al moment hi ha 38 casos positius relacionats amb aquest brot.