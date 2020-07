Urkullu dice que no ha habido "negociación a la carta" con Euskadi ni "agravio" hacia otras comunidades

20M EP

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que no ha habido una "negociación a la carta" con Euskadi en materia de déficit y endeudamiento, sino "una singularidad" porque el País Vasco se "financia a sí mismo" y no "vía Gobierno de España". Por tanto, ha considerado que no ha habido "ningún agravio".