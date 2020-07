Miguel Poveda, Farruquito, Remedios Amaya y Pitingo, en la VII edición de Flamenco on Fire que comenzará el 26 de agosto

La programación completa del festival se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, quien ha destacado que esta es una edición "especial" del festival por su coincidencia con el 30º aniversario del fallecimiento de Sabicas, "un referente del flamenco imprescindible y un flamenco universal".

La consejera ha resaltado que la cultura "se está adaptando al momento que vivimos, con responsabilidad" y ha agradecido al festival que "se abra a nuevas localizaciones dentro de la comunidad". Ha afirmado, además, que confía en que el festival "a pesar de las restricciones lógicas" por la pandemia del Covid-19, sea "un éxito un año más".

Por su parte, la concejala delegada del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, María García-Barberena, ha puesto en valor que Flamenco on Fire es "uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad, y la sitúa en el mapa". "No podía no celebrarse en el aniversario de la muerte de Sabicas. Queremos que se reconozca como parte fundamental de la historia de la ciudad", ha remarcado.

Según ha indicado, el cartel de esta edición "es un escaparate del talento flamenco, donde prima la calidad y los nuevos valores, con especial énfasis en las actividades de calle, uno de los pilares de la propuesta, públicas y gratuitas".

En concreto, los grandes conciertos de esta edición arrancarán el miércoles 26 de agosto en el teatro Gaztambide de Tudela con la actuación de Miguel Poveda. Un día después, el jueves 27, será el turno de Vicente Amigo en el Auditorio Baluarte de Pamplona. El baile de Farruquito, con la colaboración especial de Remedios Amaya, llegará al mismo escenario el viernes 28.

Por su parte, el sábado 29, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta presentarán su espectáculo 'Veinte Veinte' en el Teatro Gayarre, y Pitingo hará lo propio en el auditorio Baluarte con 'Mestizo y fronterizo'. El domingo 30 cerrará el ciclo la unión entre el piano de Chano Domínguez y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Todos estos conciertos se celebraran a las 21.30 horas excepto el espectáculo 'Veinte Veinte' que será a las 20.00 horas.

Además, la Ciudadela de Pamplona albergará el sábado 29 y el domingo 30, tres espectáculos cada día que mostrarán los límites más amplios del género, desde la experimentación hasta la raíz flamenca, pasando por todo tipo de estilos y ritmos contemporáneos.

Así, a partir de las 21.00 horas María Peláe presentará su proyecto 'La Niña' y la seguirá la conocida y prestigiosa artista jerezana Tomasa Guerrero 'La Macanita'. Completará la programación del sábado el colectivo 'Los Voluble', al que se unirá como artista invitado el guitarrista Raúl Cantizano en su espectáculo 'Flamenco is not a Crime feat Carta a Sabicas'.

Un día más tarde será el turno de las budulerías de Labudú, la experimentación de Romero Martín, y la historia viva de la rumba, Los Chichos. Las entradas para las dos jornadas en Ciudadela se pondrán a la venta los próximos días a través de