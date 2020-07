Violeta Mangriñán desvela cuáles son sus preferencias íntimas: "El sexo es una de las mejores cosas que hay"

Esta semana, Violeta Mangriñán ha querido contar, en el capítulo de esta semana de su canal de Mtmad, Ultravioleta, cuáles son sus tops 3 en diferentes temáticas que han sido propuestas por sus seguidores.

La valenciana ha comenzado explicando que iba a responder con su habitual naturalidad y una de las cuestiones que ha contestado ha sido una relacionada con su vida sexual. La exconcursante de Supervivientes 2019 ha desvelado cuáles son sus 3 posturas sexuales favoritas.

La joven ha tenido que pensarse un poco la respuesta. “Top 3 de posturas sexuales… Es que me gustan todas… Para mí el sexo es una de las mejores cosas que hay porque mira, es gratis y no engorda, al revés, adelgaza. Yo me lo gozo mucho”, ha contado.

¡Todo lo que queríais saber sobre Violeta (@violetamngr03)! 🔥 Mañana sin filtros https://t.co/dfO7M4Dil7 — mtmad (@mtmad) July 26, 2020

“Me encanta estar arriba pero del revés, dándole la espalda a mi pareja. Lo malo es que si me pongo así no aguanto ni dos segundos en…”, ha manifestado la extronista de Mujeres y hombres y viceversa desvelando su postura sexual favorita.

Asimismo, ha destacado la segunda opción con nombre de animal: “A mí me gusta estar arriba siempre. Una de mis posturas favoritas es la ranita. Es cuando me pongo encima del chico, en este caso Fabio, con las piernas abiertas, como una ranita”.

Por último, Mangriñán ha expuesto cuál es su tercera postura sexual preferida: “A cuatro patas. Lo que pasa es que así tampoco aguanto. Pero la suerte que tengo es que soy multiorgásmica”.