Violeta Mangriñán comparte un preocupante mensaje: "Estoy extremadamente sensible y agobiada"

Aunque a veces parezca por redes sociales que Violeta Mangriñán lleva una vida de en sueño, hay momentos donde muestra la realidad y deja ver su parte más personal y sensible.

Hace poco tiempo, la extronista hizo público cómo estaba siendo acosada por dos hombres en su propia casa. Ahora, ha vuelto a comportarse de manera extraña desapareciendo completamente de su habitual perfil de Instagram.

Los seguidores de la joven se han manifestado en una ola de preguntas con la que no le ha quedado más remedio que publicar un mensaje dando explicaciones. Su ausencia tiene un motivo más que justificado que ha preferido quedárselo para ella misma.

"Estoy extremadamente sensible y agobiada pero los motivos me los guardo en ese 30% de cosas que se quedan solo para mí y que no comparto con vosotros, espero que lo entendáis", explicaba la exsuperviviente.

"Tengo ganas de playa, de desconectar para volver a conectar y rodearme de mi familia y amigos", ha finalizado la Mangriñán que tenía planificado como primera escapada de verano un viaje a Ibiza junto a su pareja Fabio.