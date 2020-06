Violeta Mangriñán, asustada, relata el acoso de dos hombres en su propia casa

Violeta Mangriñán relató este martes uno de los episodios más terroríficos de su vida. Y es que la influencer sufrió el acoso de dos hombres en su propia casa, tal y como relató a través de una serie de stories en Instagram.

La exconcursante de Supervivientes se encontraba en el gimnasio cuando recibió una llamada del portero, quien le comunicó que un hombre y un joven se encontraban en la urbanización desde hacía tres horas a la espera de que regresara Mangriñán, que, supuestamente, ya había contactado con ellos.

Sin embargo, la novia de Fabio Colloricchio no estaba esperando a nadie. "No me atrevo a entrar en mi urbanización. Esto es una película de terror y hasta que no venga Fabio no subo a mi casa", avanzó la tertuliana en la red social.

Violeta Mangriñán, en Instagram. INSTAGRAM

La pareja, que había acudido supuestamente para "hacer un reportaje" le preguntó al portero en varias ocasiones sobre el paradero de Mangriñán: "Le han preguntado dónde vivo, han subido hasta la puerta de mi casa y tengo miedo".

Para más inri, los dos individuos aseguraron que la joven les había dicho que se estaba haciendo las uñas y que había quedado con ellos en su casa, motivo por el que la estaban esperando, según contó una "impotente" Mangriñán, que finalmente pudo ver a estas personas gracias a las cámaras de seguridad.

Finalmente, la televisiva consiguió entrar en su casa acompañada del portero mientras hacía una videollamada con su madre. "No sé si reír o llorar, es surrealista, de película de miedo", zanjó.