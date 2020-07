Del cortauñas al termómetro: el neceser de viaje con lo que necesita un bebé está en Amazon... ¡y vale menos de 12 euros!

Quien diga que viajar con niños es fácil, miente, y más, si es con bebés. Además de tener que jugar al Tetris para que entre todo en el maletero, debemos ser muy organizados para no dejarnos nada de lo necesario. Así, con un cargamento de pañales, la cuna de viaje, un calientabiberones para que tenga la comida siempre a punto y una maleta llena miles de prendas de recambio ponemos rumbo a nuestro próximo destino. Aunque algunos de estos enseres solo los empleemos durante el viaje, otros ya han pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Uno de estos últimos que siempre debemos llevar con nosotros es un pequeño neceser que incluya todo lo necesario para el aseo de nuestro bebé, puesto que sus necesidades no son las mismas que las nuestras y, por tanto, no puede emplear los mismos utensilios que el resto de la familia.

Los recién nacidos o aquellos que tienen pocos meses de vida necesitan objetos especialmente diseñados para ellos, que sean respetuosos con su piel, que es más delicada que la de los adultos, y con su salud. Además, requieren de otros utensilios específicos para sus necesidades. Por ejemplo, a los bebés también hay que limpiarles la nariz y las orejas, pero no podemos hacerlo con los mismos utensilios con los que nos limpiamos esta zona nosotros. Para ellos, en el mercado existen varias propuestas que intentan no ser demasiado intrusivas a la vez que facilitan la tarea a los padres primerizos. Sí, los que ya han sido padres, y una vez superada la barrera del miedo, acabarán optando por los métodos tradicionales.

Sin embargo, hay objetos para el aseo de nuestro bebé que son imprescindibles, como un termómetro, una tijera de punta redonda o un cepillo de pelo con cerdas delicadas. Amazon nos quiere ayudar a encontrar lo mejor para nuestro bebé y por ello, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas, ha rebajado un completo kit que incluye 15 piezas para el aseo de nuestro bebé. ¡Y por menos de 12 euros! Este set es perfecto para ir de viaje y para llevar contigo a todas partes, ¿quieres saber por qué?

Este set incluye 15 piezas para el aseo de nuestro bebé. Amazon

Por qué decir sí a este set

15 piezas de aseo. Un termómetro, un peine, un cepillo de nylon sin pelusas, un cortauñas, unas tijeras redondas, un cepillo de dientes, un utensilio para limpiar su nariz y un medidor de medicamentos. Estos son solo algunos de los artículos de aseo que podemos encontrar en este set, por lo que no necesitaremos ir más cargados para llevar todo lo que nuestro pequeño necesita.

Este set está elaborado con materiales que respetan la piel de los bebés y están libres de BPA. Cumple con la normativa CE. Fácil de transportar. Todos los utensilios se pueden guardar en un pequeño neceser compacto que nos permite llevarlo siempre con nosotros.

