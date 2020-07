Ordizia vestirá de luto el balcón del Ayuntamiento por los fallecidos y recuerda que no habrá fiestas

El alcalde, Adur Ezenarro, ha insistido en la importancia de actuar "con prudencia" y ha recordado que Ordizia "ha sido duramente golpeada" por el coronavirus. "En la Residencia San José han fallecido 34 personas, no todas por coronavirus, pero la soledad y el aislamiento que ha traído esta situación ha tenido un gran impacto", ha explicado el alcalde.

Pese a que los festejos de están suspendidos, desde el Consistorio se quiere "recordar a los que se han ido". "El año pasado lanzamos el primer txupinazo desde la residencia y este año lamentamos que muchos de los que el año pasado celebraron el inicio de las fiestas no estén con nosotros. Les debemos a ellos la responsabilidad y por ellos vamos a vestir de luto el balcón del Ayuntamiento durante las fiestas", ha anunciado.

Por ello, este viernes, cuando tendría que haber sido el momento de lanzar el chupinazo de inicio de las fiestas, se colocará una gran lona negra en el balcón del Ayuntamiento. A las 12.00 horas se escuchará la pieza 'Agur Biluzia' "dedicada a la memoria de los que hemos perdido en la Residencia San José", creada por el músico Pello Ramírez, y en ese momento se llama a los ordiziarras a mantener el silencio. "Será un acto simbólico, en ningún caso un espacio para la fiesta", ha resaltado.

Asimismo, Ezenarro ha hecho un llamamiento a los vecinos de Ordizia para que "actúen con responsabilidad". "No se celebrarán tamborradas, no habrá pruebas ciclistas, no saldrán Matutinas disfrazadas. Actuemos con responsabilidad, los más jóvenes, pero también los mayores, los padres, todos y todas", ha insistido.

HORARIO DE HOSTELERÍA

Asimismo, se ha acordado con el sector hostelero el horario de cierre de establecimientos y terrazas a la 01.00 horas, desde este viernes al próximo lunes 27. Se podrá consumir en la calle antes de las 23.00 horas, alrededor del establecimiento donde se adquieran las consumiciones, en grupos de 10 personas máximo, con mascarillas, y manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros.

"En cualquier caso, si en algún momento, no importa la hora, se viera que no se cumplen esas condiciones y por lo tanto no se pueden garantizar la condiciones de seguridad, se ordenará el cierre inmediato de todo establecimiento", ha advertido el alcalde.

El parque de Oiangu se cerrará por las noches, del viernes al lunes, ambos inclusive, desde las 00.00 hasta las 08.00 horas. Fuera de ese horario, el parque está abierto, se podrán utilizar las mesas del mismo, pero siempre en grupos de 10 personas máximo, y con el uso de mascarillas obligatorio. En cualquier caso, no se permitirá subir a Oiangu equipos de música, generadores o haimas.

"Ante esta situación actuemos con responsabilidad, no solo los jóvenes, también las personas adultas, mayores, padres y madres, todas y todos. Asumamos que este año no habrá fiestas, pero el año que viene volverán con más fuerza", ha finalizado Ezenarro.