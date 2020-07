Una veintena de jóvenes futbolistas de la provincia asistirán al Campus del Málaga CF gracias a la Diputación

"Serán un total de 20 niñas pertenecientes a la Liga Educativa de Fútbol de la Diputación, quienes podrán disfrutar de este campus, organizado por el propio club y la empresa Deporte y Empresa, y que cuenta con nuestra colaboración", ha destacado el vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte, Juan Carlos Maldonado.

En la presentación, el vicepresidente ha insistido en que "volvemos a marcar en rojo en el calendario actividades deportivas dirigidas a las más pequeñas dando un mensaje de responsabilidad, pero sobre todo de confianza y apoyo al deporte seguro, ya que es un campus que se va a celebrar con todas las garantías de seguridad y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias".

Las jóvenes futbolistas, de edades comprendidas entre los siete y los 14 años, proceden de los municipios malagueños de Canillas de Aceituno, Casabermeja, Archidona, Moclinejo, Monda, Ardales, Arriate, Almáchar y Málaga capital.

"Compartirán cinco días con el propio 'staff' técnico del Málaga, podrán practicar su deporte, aprender, divertirse y, por qué no, demostrar su talento. Quién sabe si una de ellas no será una futura Nita Carmona, Isa Guerrero o Encarni Carneros. Desde luego, si no se les dan oportunidades, nunca lo sabremos", ha comentado Maldonado.

Según ha indicado, para la Diputación "este patrocinio es ilusionante porque cumple uno de los objetivos por el que trabajamos en el Servicio de Deporte, como es el fomento de la mujer en el deporte; una línea de trabajo clave en el programa 'Más Deporte, Más Mujer' que desarrollamos desde hace tres años y con el que buscamos una equiparación real entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo".

Por su parte, el exjugador y exentrenador de la primera plantilla femenina, Raúl Iznata, actual coordinador de la sección femenina del club blanquiazul, ha agradecido "la labor que se está haciendo desde la Diputación provincial en apoyo al deporte femenino, necesario para que el crecimiento sea paulatino y firme y que veamos a estas chicas dentro de poco compitiendo a un nivel profesional".

Además, la capitana del Málaga Femenino, Ruth Acedo, ha insistido en los agradecimientos por el apoyo "ya que niñas de muchos pueblos de Málaga no tienen la oportunidad de formar parte de un club femenino y les va a hacer mucha ilusión formar parte de este campus". "La igualdad entre hombres y mujeres en el deporte está a la vuelta de la esquina", ha sentenciado Acedo.

En esta misma línea se ha expresado la también jugadora malagueña y malaguista Arantxa Medina. Asimismo, las dos futbolistas han invitado a que la temporada que viene se apoye al primer equipo femenino blanquiazul para que siga creciendo en Málaga el fútbol en su categoría femenina a nivel profesional.