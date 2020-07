La 'influencer' María Fernández-Rubíes filtra sin querer el sexo del bebé que espera María Pombo

Hay secretos que son difíciles de guardar. Y si no que se lo digan a la influencerMaría Fernández-Rubíes, que ha sufrido un despiste en su última entrevista con la revista ¡Hola!: se le ha escapado ni más ni menos que el sexo del bebé que espera su amiga María Pombo con Pablo Castellano.

La instagramer, que espera ser madre primeriza en septiembre, ha contado los detalles sobre su embarazo. "Ahora lo estoy llevando muy bien. Me siento con más energía que nunca, pero pasé un primer trimestre con muchas molestias, sobre todo acidez y náuseas", ha avanzado antes de mencionar a Pombo, quien recientemente mostró en Instagram su tripita de 15 semanas.

Ha sido entonces cuando se le ha escapado el sexo del bebé de su amiga. "A mí me apetecía niña", ha dicho, a lo que ha añadido: "Después me hizo mucha ilusión. Además, me apetece muchísimo porque mi hermana melliza ha tenido un niño hace un mes, mi prima hermana tendrá un niño en agosto, mi mejor amiga Martina, también niño y mi amiga María Pombo espera otro niño".

De este modo, Fernández-Rubíes ha sacado a la luz el dato que los seguidores de Pombo, quien es una de las influencers más populares de España, deseaban saber. "Mira, montaremos el equipo de fútbol", ha bromeado la joven en su conversación con la revista, sin tener en cuenta que su amiga todavía ocultaba esta información. De momento, la madrileña no se ha pronunciado al respecto.