María Pombo desvela la fecha estimada en la que nacerá su bebé

En estos últimos meses, la vida de María Pombo parece estar dando pasos gigantes en un corto periodo de tiempo. Mientras descubrió que iba a ser mamá por primera vez, le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Ahora, su mayor ilusión es la vida que crece dentro de su vientre y que está apunto de cumplir las 16 semanas de embarazo. En esta etapa las revisiones del ginecólogo son fundamentales para ver el desarrollo del bebé.

Así pues, la influencer ha compartido en las historias de su cuenta de Instagram cómo ha sido su última visita con todo detalle incluido y empezando con un "me han dicho que está perfecto".

María Pombo luciendo su tripa de embarazada. Mariapombo/INSTAGRAM

Pombo ha proseguido con una emoción imposible de disimular: “Le hemos visto lo que se ha dejado, porque nos han dicho que el bebé es hiperactivo. Es que hemos estado veinte minutos y todo el rato se ha estado moviendo, en ningún momento quieto".

Asimismo, les han comunicado que tiene un percentil 90 (peso fetal), una cifra por encima de la media. Aunque estaba "alucinando por no notar el movimiento" que ha visto en la ecografía, le han dicho que "dentro de unas semanas, o incluso la que viene, empezará a notar cosas raras”.

"Lo estoy deseando, porque a veces se me olvida que estoy embarazada, entre que no tengo mucha tripa, me encuentro perfectamente y no noto nada. Por eso he ido al ginecólogo, para saber si todo está bien”, ha añadido.

Finalmente, la madrileña ha desvelado la fecha estimada y será el 7 de enero con probabilidades de que se adelante o se atrase como en todos los embarazos. Como bien ha dicho ella misma, un "regalo de Reyes total".