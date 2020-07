Ciudadanos solicita al Ayuntamiento de Pontevedra que considere no adscrito a su único edil por su baja de afiliación

Mediante un escrito dirigido al Consistorio, al que ha tenido acceso Europa Press, Ciudadanos ha recordado que Revenga fue elegido como concejal por este partido en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2019, tras lo que se integró en su grupo municipal.

Además, ha indicado que "la pérdida de la condición de afiliado a Ciudadanos" de esta persona ha supuesto que el partido le requiriese que formalizase su renuncia a su acta de edil, "perdiendo la condición de concejal electo".

Asimismo, la formación naranja ha señalado que Revenga no ha entregado su acta, por lo que "debe pasar a la condición de concejal no adscrito con la consiguiente pérdida de derechos políticos y económicos". De este modo, ha solicitado que se curse su baja del grupo municipal de Ciudadanos y la extinción de este último "al no haber miembros que compongan el mismo".

Por su parte, Revenga ha rechazado valorar esta medida y ha avanzado que comparecerá ante los medios en una rueda de prensa que se celebrará este miércoles para abordar esta situación.