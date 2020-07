El jutge deixa en llibertat provisional al detingut per l'accident del Pinós en el qual van morir dos persones

Segons han informat a Europa Press fonts jurídiques, la causa està oberta per un delicte contra la seguretat vial i dos delictes d'homicidi per imprudència. En aquests moments, s'està a l'espera de l'atestat definitiu que determine les causes concretes de l'accident.

Fonts coneixedores del cas consultades han explicat que, segons els primers indicis, el conductor detingut circulava per la via principal i el vehicle de les dos persones mortes es va incorporar a eixa via des d'un punt amb un senyal d''stop', i s'està a l'espera de concretar tots els detalls del succés.

Els fets es van produir ahir diumenge sobre les 15.00 hores en el centre del Pinós, quan els dos vehicles van col·lisionar. En un d'ells, van morir dos persones, de 78 i 83 anys, i una menor d'11 va quedar ferida. En l'altre circulava el detingut, de 67 anys, el qual va donar positiu en drogues i alcohol.