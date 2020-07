Isa Pantoja acude a la boda de su amiga con un espectacular vestido azul que acapara todas las miradas

Aneth Acosta, la amiga íntima de Isa Pantoja se ha casado por sorpresa este fin de semana con un miembro del equipo de Supervivientes que conoció cuando ella era concursante el año pasado. Y como es lógico, su gran amiga no se ha podido perder el evento.

Al ser un acontecimiento tan importante, Isa a querido hacer honor a la faceta de enamorada de la moda de Aneth, y ha escogido un vestido que casi eclipsa al de la novia.

De un color azul eléctrico satinado, Isa lucía vestido asimétrico de espalda abierta y escote en V que mostraba los grandes resultados que le han dado el ejercicio y la dieta sana, dándole una figura espectacular.

Pero además de la percha, el color escogido por la hija de Isabel Pantoja no podía ser más acertado. El color azul eléctrico junto a su piel fría y morena ha potenciado al máximo la belleza de Isa, quedándole como un guante. Las ondas en su media melena terminaban por potenciar sus rasgos, y las sandalias negras de tacón estilizaban mucho sus piernas, siendo la guinda de todo el look.

En la foto publicada en su cuenta de Instagram deja un mensaje muy tierno y abre la puerta a un posible compromiso de la cantante, porque según la tradición, de una boda sale otra.

"Algún día me tocará a mi. Dama de honor en la boda de una de mis mejores amigas. Hemos estado siempre ahí, las dos. Cogiendo aviones cuando nos necesitábamos aunque estuviésemos a doce horas y muchas locuras solo por estar la una con la otra tanto para los momentos buenos como para apoyarnos en los no tan buenos. Ahora que estas tan cerca no podía faltar a tu boda. Os deseo toda la felicidad del mundo", escribía.

Mientras, en el perfil de la novia, se podía ver el vestido de Isa por la parte de delante y resultaba aun más espectacular. Sin duda se trata de una elección sobresaliente.