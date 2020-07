El ximpanzé Coco compleix dos anys com a "símbol d'esperança" en Bioparc

Quan es compleix un mes de la reobertura després del coronavirus, el xicotet primat ho festeja amb la seua família i el parc valencià celebra aquest naixement com un "símbol d'esperança" per a la seua subespècie.

I aquesta setmana és especialment important per al món conservacionista, doncs el 14 de juliol es commemora el Dia Mundial del Ximpanzé, data en la qual Jane Goodall va xafar per vegada primera el que ara és el Parc Nacional Gombe Stream a Tanzània. Fundació Bioparc col·labora amb l'Institut Jane Goodall a Àfrica en projectes de conservació in situ.

Enguany també es compleixen 60 anys d'aquell viatge que va donar començament a la investigació que va canviar radicalment la concepció d'aquests animals amb els quals els humans comparteixen la major part del seu ADN. Va arrancar així la llegenda d'aquesta "gran dama dels ximpanzés" que continua donant raons per a l'esperança i mobilitzant per a viure en harmonia amb la resta d'éssers vius del planeta.

Paral·lelament, aquesta nit comença una nova proposta per a l'estiu, 'Els sopars en la sabana'. Amb el parc ja tancat a les visites, els divendres i dissabtes fins al 29 d'agost es pot gaudir en les terrasses del restaurant Samburu d'una experiència per a viure amb els cinc sentits: un menú degustació dissenyat per la xef del restaurant Aquari de Gijón, Lara Roguez, amb totes les reserves completades per a aquest primer cap de setmana.

Bioparc va reobrir les seues portes fa un mes amb una promoció que ofereix un preu especial d'entrada a 20 euros la general i 15 la infantil, fins a aquest diumenge 19. En aquests primers 30 dies de retrobament, els visitants poden sentir l'emoció de contemplar la naturalesa salvatge i conéixer a les cries nascudes en el 'baby boom' d'una primavera atípica.