Coronavirus.- Consum dona 1.223 tones d'aliments entre maig i juny

Aquestes donacions, que procedeixen del Programa Profit de la Cooperativa, es van realitzar a diferents entitats socials, ONG i menjadors socials de les poblacions on Consum està present i van tindre un valor de 3,14 milions d'euros, explica la cooperativa valenciana en un comunicat.

Aquesta donació d'aliments se suma a la realitzada per la Cooperativa durant els mesos de març i abril. La major part d'aquella donació va correspondre també al Programa Profit, que va arribar als 850.000 quilos d'aliments per valor de 2,5 milions d'euros.

A més, Consum també va activar un pla social juntament amb els bancs d'aliments de les províncies en les quals opera, amb una dotació de 150.000 euros, per a l'emissió de vals gratuïts que es van entregar als bancs d'aliments per a ser canviats per aliments i productes d'higiene en els supermercats Consum i la franquícia Charter de les diferents localitats.