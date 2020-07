PP-A y Cs están en "conversaciones" para hacer "retoques" en el Gobierno andaluz

Lo que hasta ahora eran solo especulaciones en base a los comentarios lanzados en público, y en más de una ocasión, por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ya se ha empezado a materializar como una realidad, aún por definir, pero sólida. Y es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, admitió este miércoles que está en conversaciones con su socio de Gobierno, Ciudadanos, para llevar a cabo una reorganización del Ejecutivo andaluz con el fin de mejorar algunas áreas.

"Es evidente que, llegado el año y medio de gestión, siempre es bueno actualizar, mejorar, reorganizar los equipos para intentar optimizar al máximo la gestión que se hace desde la Junta", manifestó el líder popular, que quiso dejar claro que "no es una crisis de Gobierno" ni "una remodelación amplia". Así, continuó el presidente, "estamos en conversaciones con la fluidez y lealtad que tenemos con nuestro socio de Gobierno para ver cómo podemos mejorar algunas consejerías, reorganizar algunas áreas competenciales para ser más funcionales".

Desde el PP-A, insistieron en que la nueva "realidad" provocada por la Covid-19 "justifica el ajuste que hay que hacer", que "no es un giro o una crisis", repitió el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, que aseguró que la Junta "tiene margen de ajuste" al ser este Ejecutivo el que "menos consejerías de la historia de Andalucía tiene".

No se descartan más consejerías

También este miércoles volvió a hablar Marín sobre este asunto, y reiteró que "hay que hacer algunos retoques" en algunas consejerías ante la crisis del coronavirus. Afirmó que la situación obliga a "encajar determinadas piezas en el tablero", aunque esto "no significa que haya más o menos consejeros". En cualquier caso, defendió que "si hacen falta uno o dos más, no pasa nada" y recordó que "hay 21 ministros en el Gobierno de España y nosotros somos once consejeros".

Sin concretar, Marín explicó que la pandemia exige "una dedicación exclusiva, al 100%, al 120%", por lo que hay que hacer algunos "retoques" ya que la estructura actual del Gobierno andaluz se diseñó "para otros objetivos". Y no descartó "crear algún área nueva", poniendo como ejemplo consejerías como la que él dirige, de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que también asume las políticas migratorias, o la de Economía con los fondos europeos.

Todo apunta a que los cambios podrían producirse de forma inminente, de cara a comenzar el nuevo curso político, en septiembre, con los deberes ya hechos.

Reacciones de la oposición

El PSOE-A asegura que la Junta "se tambalea" por la "crisis interna que atraviesan a nivel nacional el PP y Cs" y critica que el vicepresidente, Juan Marín, "intenta contentar a sus afines utilizando al Gobierno para asuntos orgánicos". Por su parte, la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha considerado una "broma de mal gusto" que Moreno haya anunciado "que habrá medio millón más de parados en Andalucía y su receta es ampliar el número de altos cargos de su gobierno".

Mientras, Adelante Andalucía achaca los cambios a la "crisis interna" del Gobierno andaluz y a la "bronca interna" en Cs. Y Vox señala que se opondrá a la reorganización si esta solo sirve para "colocar" a directivos en el Ejecutivo.