Cada año mueren en Barcelona 150 personas por causas atribuibles al calor extremo

Cataluña sufrirá cada vez más episodios de olas de calor con temperaturas extremas que inciden directamente en una mayor mortalidad de la población más vulnerable. El aumento medio de la temperatura en Cataluña ha sido de 1,2 grados al año a lo largo de los últimos 65 años. Y, al ritmo actual de emisiones contaminantes, el planeta se enfrenta a una subida de la temperatura media de hasta 3 grados a finales del presente siglo XXI.

En este contexto, Barcelona prepara su espacio público para que las olas de calor impacten menos en la ciudadanía más sensible: mayores, bebés, personas con patologías crónicas y con diversidad funcional.

En caso de declararse una ola de calor, el Servei de Teleassitència municipal alertará a todos los usuarios

El consistorio habilitará zonas de refugio climático en las que poder permanecer cuando los termómetros se disparen demasiado. Entre ellas, se llevarán a cabo actuaciones en parques y jardines de la capital catalana así como en zonas de sombra y piscinas o juegos de agua.

En esta misma línea, cerca de 50 espacios municipales entre bibliotecas, museos y centros deportivos también se unirán a esta red de refugios climáticos. La ciudad dispone además de 1.714 fuentes de agua potable que han sido desinfectadas coincidiendo con la desescalada por la pandemia de Covid.

Actualmente, Barcelona registra casi una ola de calor cada verano,“y podrían ser de dos a cuatro cada años, además de que serán más intensas”, ha avisado este miércoles Eloi Badia, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Cada año mueren 150 personas en la capital catalana por causas atribuibles

a un calor extremo

En caso de declararse una ola de calor, el Servei de Teleassitència municipal alertará a todos los usuarios y se les darán consejos y recomendaciones. El sistema emitirá un mensaje de voz que en un máximo de tres días informará a 85.000 domicilios y 100.000 personas,

Hay que tener en cuenta que la actual pandemia de coronavirus agrava los impactos sobre la salud de las olas de calor al tener como población de riesgo, ambos supuestos, a personas aquejadas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dolencia pulmonar obstructiva crónica y trastornos renales. Así lo ha recordado el Ayuntamiento de Barcelona este miércoles en un comunicado.

De 1992 a 2015 fallecieron 3.700 barceloneses por causas atribuibles a un calor extremo. Suponen 150 muertes anuales y el riesgo de ser víctima de las olas de calor aumenta conforme lo hace la edad.

La actual pandemia de coronavirus agrava los impactos sobre la salud de las olas de calor al tener como población de riesgo, en ambos supuestos, a personas con hipertensión, diabetes, dolencia pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares y trastornos renales

El plan de prevención municipal de las olas de calor funciona en Barcelona desde el año 2007 y se activa entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. La fase de alerta se activa cuando las temperaturas superan los 33,6 grados durante más de tres días seguidos.

Parques y jardines

La red de refugios climáticos trazada por el Ayuntamiento cuenta, entre parques y jardines repartidos por toda la ciudad, con el Parc Joan Miró, el Parc de l'Espanya Industrial, el Parc de Cervantes, el Parc del Putxet, el Parc de la Creueta del Coll, el Parc de les Aigües, el Parc Guinardó, el Parc de la Trinitat, el Parc de la Pegaso y el Parc del Centre del Poblenou.

Parc del Centre del Poblenou. Miquel Taverna

Museos

Los museos adscritos son el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), el Museu Frederic Marès, el Museu de Cultures del Món, el Museu Etnològic, el Museu Reial del Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el Museu del Disseny de Barcelona y el Museu de Ciències Naturals Museu Blau.

Centres Esportius Municipals

Los Centres Esportius Municipals (CEM) que dan cobijo ante temperaturas extremas son Can Ricart, Sagrada Família, Piscina Picornell, Les Corts, Putxet, Can Toda, Olímpic Vall d'Hebron, Can Dragó, Sant Andreu-La Sagrera y Bac de Roda. También se suman dos equipamientos ambientales: La Fàbrica del Sol y El Centre de la Platja.

La Fàbrica del Sol en el barrio de la Barceloneta. AJUNTAMENT BARCELONA

Biblioteques

Las bibliotecas municipales han vuelto a su actividad habitual tras el estado de alarma sanitaria por el coronavirus, eso sí, con todas las medidas higiénicas y de distancia adoptadas ante la pandemia, que sigue activa. Los centros de lectura que se añaden como refugio climático son las bibliotecas Francesca Bonnemaison, Sant Pau-Santa Creu, Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles, Vapor Vell, Francesc Candel, Montserrat Abelló, Sant Gervasi-Joan Maragall, Jaume Fuster, Vila de Gràcia, Guinardó-Mercè Rodoreda, El Carmel-Juan Marsé, Les Roquetes, Nou Barris, Zona Nord, Can Fabra, Bon Pastor, Trinitat Vella, Poblenou, Ramon d'Alòs-Moner, Camp de l'Arpa-Caterina Albert y El Clot-Josep Benet.

Biblioteca de la red de bibliotecas municipales de Barcelona. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Y se añaden también los siguientes equipamientos de proximidad: Centre Cívic Baró de Viver, Centre Cívic La Sagrera, Piscina Descoberta CEM Trinitat Vella, Pisicna Descoberta CEM Bon Pastor, Dolls d'aigua Baró de Viver, Plaça de les Palmeres, Jocs d'aigua Jardinets Plaça Can Fabra y Jocs d'aigua Jardins de Vèlia.