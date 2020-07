ANPE critica que la consejera canaria de Educación "aún no" ha consensuado los protocolos para el inicio del curso

El sindicato le ha reprochado a De Armas que tras ser nombrada el 19 de junio "aún no ha mantenido contacto con las centrales sindicales para consensuar los protocolos de cara a la apertura de los centros educativos en septiembre", de tal forma que maestros y profesores "solo disponen de la información que se ofrece a través de los medios de comunicación", según informó ANPE en nota de prensa.

Esto, añade, está motivando que les lleguen "diariamente numerosas dudas" de los docentes, que "desconocen cómo se desarrollará la vuelta a las aulas y cómo afectará a sus condiciones de trabajo, especialmente aquellos que tienen patologías de riesgo y son trabajadores especialmente sensibles" al virus.

El presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo, consideró que "no" es de recibo que "casi un mes después de que la consejera fuera nombrada aún no" haya recibido a los sindicatos a pesar de haberle solicitado una reunión desde que su nombramiento fue oficial, asegurando que De Armas "no" está contando con ellos.

"Muchas de las medidas que se van a poner en marcha afectan, inevitablemente, a las condiciones laborales del profesorado y deben ser negociadas y aprobadas en Mesa Sectorial. Asimismo, existen muchos docentes a los que hay que adaptarles el puesto de trabajo para que puedan seguir desempeñando su labor sin ver vulnerados sus derechos", apostilló.

Por último, recordó que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración deben ser objeto de negociación colectiva "mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales", cuestión que advirtió la Consejería "está obviando".

Crespo subrayó que el profesorado tiene un "papel clave" en la vuelta a las aulas a partir de septiembre, de ahí que entiende que es "un error tremendo que no" se les tenga en cuenta. Además agregó que "siempre" han defendido que la Administración y los trabajadores "deben dialogar e intentar ir de la mano pero ahora mismo eso no está siendo posible a pesar de que se ha puesto todo" de su parte.

"No sabemos ni cuántos docentes nuevos habrá, ni si se combinará la docencia semipresencial con la presencial, ni si se formará al profesorado para que pueda impartir clases a distancia. No sabemos nada más allá de lo que publican los medios de comunicación", concluye.