Barcelona amenaza con expropiar 200 pisos vacíos si no se alquilan en un mes

El Ayuntamiento de Barcelona expropiará los pisos de grandes propietarios que llevenvacíos más de dos años para destinarlos al parque de vivienda pública de la ciudad. Lo ha anunciado este lunes la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, quien ha remarcado el "contexto de emergencia habitacional" que sufre la ciudad, agravado ahora por la crisis del coronavirus. En estos momentos el consistorio ya ha enviado cartas a 14 sociedades para que alquilen de una vez los 194 pisos vacíos que acumulan, 100 de los cuales pertenecen a la Sareb.

Por primera vez, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un mecanismo administrativo para forzar a grandes propietarios a que alquilen los pisos que llevan más de dos años vacíos. Así, en un primer momento, se enviará un requerimiento por carta, instando a los propietarios a que arrenden las viviendas y, si en el plazo de un mes esto no ocurre, se iniciaría la expropiación tanto del uso como del dominio de los pisos. Además, el expediente expropiatorio podría ir acompañado de una sanción de entre 90.000 y 900.000 euros para los propietarios.

Este mecanismo ya estaba incluido en el Decreto ley 17/2019, pero nunca se había aplicado. Hasta ahora, el gobierno de Ada Colau ha llevado a cabo seis expropiaciones y tiene cuatro más en trámite. No obstante, "estos han sido procesos muy largos y lentos, que pueden llegar a tardar más de un año", ha explicado Martín, quien ha añadido que ahora el proceso no se alargará más de seis meses.

Barcelona tiene 1.000 pisos vacíos

"No estamos aquí para expropiar. Lo que queremos es que se alquilen pisos y, si la respuesta es que no, iniciaremos el expediente e irán destinados a ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad", ha dicho la concejala, que ha añadido que en la ciudad "no pueden haber viviendas vacías". Actualmente en Barcelona hay 1.000 pisos vacíos.

Para hacer todavía más rápido el mecanismo, el consistorio ha pedido a la Generalitat que el plazo para requerir que se alquilen pisos vacíos sea de seis meses, y no de dos años como actualmente. "No nos podemos permitir tener pisos vacíos durante dos años. El contexto justifica este acortamiento de plazos", ha dicho Martín, que también ha reclamado al Govern transparencia con los datos de pisos vacíos que hay en toda Cataluña, ya que actualmente se desconoce la cifra total.