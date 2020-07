Puig i Lima plantegen un debat en el Botànic per a discutir les "noves prioritats" després de la crisi Covid-19

"És evident que les nostres prioritats no van a ser radicalment diferents a allò que estava plantejat, però sí que s'han d'adaptar en els criteris econòmics i en la nova situació pressupostària que anem a viure", ha manifestat el president en atenció als mitjans després de la reunió.

Puig ha asseverat que la reunió ha sigut "molt satisfactòria" entre dos partits "que es respecten i que aposten, tant des del Consell com des del Govern d'Espanya, per una eixida de la crisi justa per a tots".

"El fonamental en aquests moments és reactivar l'economia i oferir oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes en una societat cohesionada", ha destacat Puig, qui també ha agraït a Lima la seua "voluntat d'aprofundir en el camí de cooperació i col·laboració en favor de valencians i valencianes".

A més, el secretari general del PSPV-PSOE ha reiterat que la voluntat del Consell i la dels partits que ho sustenten és la d'"ampliar al màxim els acords més enllà de les fronteres partidàries per a eixir tots junts d'aquesta crisi".

"Nosaltres volem representar al conjunt del poble valencià i per açò busquem que altres partits participen en aquest gran objectiu de reconstrucció, reactivació i renaixement de la Comunitat".

"Des del Consell assumim la diversitat com a forma d'entendre una democràcia avançada i treballarem junts perquè en aquesta crisi ningú es quede arrere", ha assenyalat Puig.

Així mateix, Ximo Puig ha posat en valor la Comissió de Reconstrucció de Les Corts Valencianes com un "espai polític d'acord" i ha recordat que des de la Generalitat s'ha impulsat un triple espai "polític, social i institucional" que configura "l'acord valencià per la reactivació i per una societat valenciana més justa".

El líder dels socialistes valencians ha assegurat que "totes les aportacions dels partits polítics tenen valor i cal discutir-les" i que la voluntat de la Generalitat és "impulsar els màxims acords possibles".

"Per a arribar a un acord, totes les parts han de cedir una mica i ser conscients de la seua realitat parlamentària i el seu pes en la cambra, eixe és el joc de la democràcia", ha destacat.

Respecte als pactes de consens que ha plantejat la representant del PPCV, Isabel Bonig, Puig ha assenyalat que "les aportacions del Partit Popular, com les de qualsevol altre partit, tenen tot el valor i han de discutir-se en el si de la Comissió de Reconstrucció. "Nosaltres tenim la millor voluntat de compartir tot allò que es puga compartir", ha recalcat.

Per la seua banda, Pilar Lima ha manifestat que "totes les propostes són benvingudes" i que "aquesta crisi no entén d'ideologies". "Com ha dit el president treballarem dur en Les Corts, com hem treballat dur amb les compareixences de la Comissió de Reconstrucció", ha destacat la recentment triada coordinadora de Podem, que ha expressat la seua voluntat de "superar aquesta crisi amb unanimitat perquè el poble valencià ho mereix".

Lima ha advocat per convocar la Mesa de Seguiment del Botànic per a adoptar les accions necessàries per a superar la pandèmia. "És una crisi que hem d'afrontar amb mesures fortes i ens posem a total disposició", ha afirmat.

"PRESSIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST"

Açò, ha continuat la responsable de la formació 'morada', "ha d'anar acompanyat d'un finançament just".

"Portem molts anys fent aquesta reivindicació i crec que és el moment d'asseure'ns el govern valencià i l'espanyol. El compromís de Podem és exercir eixa pressió per a obtindre uns mecanismes (de diàleg) perquè la situació de la Comunitat Valenciana no és sostenible i hem de tindre finançament per a sostindre l''escut social botànic'", ha conclòs.