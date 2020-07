Page ve con disgusto que Calviño no haya sido elegida presidenta del Eurogrupo y le traslada un mensaje de solidaridad

"Personalmente me hubiera hecho mucha ilusión que la vicepresidenta tuviera una responsabilidad y una antena muy puesta en relación con toda la estrategia europea en la que ponemos toda nuestra confianza en los próximos años", ha señalado durante su intervención en un acto en Albacete.

En este sentido, el también secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha ha indicado que cundo pase "la polvareda, dolorosa y durísima" del coronavirus estará "amaneciendo" un momento de dificultad económica y social en España.

Es por ello que ha afirmado que "la línea" en España tiene que ser "con mucha claridad" la de la moderación, el entendimiento con los agentes sociales y la de las políticas razonables. "Porque las políticas que no son razonables no son buenas, son malas políticas por definición", ha añadido.

En este punto, se ha referido a la Comunidad Autónoma para decir que tras los acuerdos con los agentes sociales y con Ciudadanos puede decir "con mucha tranquilidad" que los recortes que sufrió la región "no volverán a verse". "Y lo digo en un momento delicado en el que no sabemos cómo vendrán de condicionadas o no las ayudas europeas", ha asumido.

"Lo que tengo claro es que las prioridades básicas como la sanidad, el bienestar social y el empleo, desde la perspectiva pública, no se va a ver afectados. Y mi opinión y mi deseo es que el Gobierno de España y la trayectoria de la vicepresidenta económica, con independencia de lo que ha pasado con el Eurogrupo, no se cambia", ha concluido.