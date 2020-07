Casado asegura que los tres menores afectados por el brote de Soria presentan sintomatología leve

Además, hasta el momento, todos las pruebas realizadas con motivo del estudio de contactos han sido negativas, a falta de conocer los resultados de tres restantes.

Por otro lado, Casado ha señalado que en el Hospital Río Hortega de Valladolid, donde se llegaron a registrar 38 positivos -28 en el propio centro y otros 10 detectados en las pruebas a contactos-, se encuentra ingresado un único paciente, mientas que otros 10 permanecen en aislamiento domiciliario.

No obstante, los rebrotes, aunque preocupan a la Consejería, no han afectado a la situación epidemiológica del conjunto de la Comunidad, que es "muy favorable" ya que la tasa de Castilla y León, con un 0,13, se encuentra bastante por debajo de la incidencia acumulada en comparación con la media nacional, con un 0,75.

En la misma línea, los ingresos en centros hospitalarios siguen en una tendencia descendente, mientras la mayor parte de casos son asintomáticos. "Estamos firmemente convencidos de que la prudencia nos está llevando a esta situación, pero no quiere decir que no haya contagios", ha aseverado Casado, quien ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia "aun en reuniones con familia o amigos, ya que la COVID no entiende de lazos familiares".

"Hay muchas comunidades en las que hay focos detectados importantes de transmisión comunitaria", ha advertido la consejera, además de recordar que Castilla y León sigue en fase de contención de casos, "detectando e hipervigilantes".

TERCERA OLEADA DEL ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

Por otro lado, Casado ha explicado que la tercera oleada del estudio de seroprevalencia ha venido a confirmar los datos registrados en las dos anteriores. Así, el indicador de 7,8 en seroprevalencia en Castilla y León -5,2 a nivel nacional- se traduce en que se han registrado 187.165 casos de COVID-19. En este sentido, la provincias con menor incidencia del coronavirus han sido Burgos, León y Palencia, mientras que en el extremo contrario se sitúan Soria, Segovia y Salamanca.

Además, en comparación con el conjunto del país, se desprende que aún estando cerca de un epicentro como Madrid, Castilla y León ha sido capaz de lograr tasa de letalidad de 1,4, "bastante menor" que la otras comunidades limítrofes con la madrileñas.

De igual modo, la seroprevalencia entre los profesionales, con un 5,9, se sitúa también cuatro puntos por debajo de la media nacional, que ha alcanzado los 10.

No obstante, los buenos indicadores no "consuelan" a Casado, porque ha habido fallecidos, pero sí significan que "gracias al esfuerzo realizado ha habido numero menor de decesos frente a los esperados".

"La pandemia ha golpeado a Castilla y León, ha habido muchos afectados y fallecimientos, y aunque ahora mismo el sistema está mucho más preparado para una nueva pandemia no la necesitamos", ha resumido Casado, que ha reiterado su llamada a la responsabilidad para mantenr la incidencia acumulada.