Tamara Falcó desvela el secreto de belleza de Isabel Preysler; aceite de oliva para la piel después de la ducha

Tamara Falcó ha confesado en su nuevo programa de cocina uno de los trucos de belleza de su madre, Isabel Preysler. El ingrediente estrella sería un producto clave en la dieta mediterránea, el aceite de oliva.

La socialité, reconocida por su elegancia y belleza, utiliza aceite de oliva para hidratar su piel. Según ha contado su hija, Preysler se embadurna con aceite al salir de la ducha.

La ganadora de MasterChef Celebrity ha explicado que para hacer esta rutina debes de disponer de voluntad, ya que el aceite de oliva no resulta muy agradable. Una vez aplicado lo que se conoce como oro líquido sobre la piel debe dejarse durante un buen rato para que surta efecto.

Durante el tiempo de espera, se debe ser cuidadoso ya que el aceite de oliva es un producto "pringoso" y puede manchar las prendas de ropa. Para retirar la crema natural se debe usar una toalla que elimine los restos. "Necesitas tiempo y toallas", ha bromeado Falcó con su compañero de programa Javier Peña.

No es la primera vez que la socialité española habla de su madre en el programa, y es que, al parecer, su progenitora reprimió de alguna manera su temprana pasión por la cocina cuando era una niña. "Siempre me ha gustado (la cocina), pero nunca me dejaban hacer nada en casa porque a mi madre le daba miedo el fuego y ella odia el olor a cocina”, comentó la colaboradora de TVE en en el estreno de su programa.