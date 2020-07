Montesinos cree que Sánchez "no decía la verdad cuando apelaba al diálogo" con el PP: "Siempre ha sido el del no es no"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado que sigue siendo el del "no es no" y que "nunca" ha pensado en llegar a acuerdos con el Partido Popular. A su entender, "se ha quitado la careta" y "no decía la verdad cuando apelaba al diálogo".

De esta forma ha respondido a Sánchez, quien en una entrevista al Corriere Della Sera --coincidiendo con su encuentro este miércoles en Moncloa con el presidente italiano, Giuseppe Conte-- ha descartado una coalición con el PP, recordando que en Grecia, el PASOK, el partido socialista griego, "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país.

En una entrevista en Radio Inter, Montesinos ha indicado que Sánchez "se ha quitado la careta". "Siempre ha sido el del no es no. Una vez más se ha demostrado que Pedro Sánchez no decía la verdad cuando apelaba al diálogo y al consenso con el principal partido de la oposición", ha añadido.

Subraya la "mano tendida" de Casado

Según Montesinos, en esa entrevista el presidente del Gobierno reconoce que "nunca" ha pensado en pactar con el PP. "Los españoles pueden comparar la mano tendida de Pablo Casado, proponiendo acuerdos de Estado, y el no de Pedro Sánchez a todo lo que ha planteado este partido", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que el PP ha planteado estos meses llegar a acuerdos, poniendo encima de la mesa un plan de choque económico para bajar impuestos, dar mecanismos de liquidez a las empresas y extender los ERTES "incluso si es necesario al primer trimestre del próximo años".

Montesinos ha dicho que mientras Casado hacía propuestas, Pedro Sánchez "agachaba la cabeza y desde el PSOE" se "insultaba y atacaba" al PP. "Y ahora lo entendemos, es que Pedro Sánchez nunca ha pensado en pactar con el PP. Y lo dice el propio Pedro Sánchez en esa entrevista. Siempre ha sido el del no es no", ha abundado.

En cualquier caso, ha señalado que el PP va a seguir actuando con "responsabilidad", proponiendo acuerdos de Estado sobre aquellos asuntos que son "capitales para los españoles", como el pacto en materia sanitaria que ha encargado lograr a la exministra Ana Pastor.

"Demuestra la nula voluntad de acuerdo"

Fuentes de la dirección nacional del PP han hecho hincapié en esta misma idea asegurando que las declaraciones del jefe del Ejecutivo vienen a "demostrar la nula voluntad de acuerdo" con Pablo Casado.

A su entender, Sánchez "solo mira por sus intereses personales", "mantenerse en La Moncloa a costa de lo que sea, por encima de los intereses generales de un país que necesita más que nunca el consenso y el diálogo con el principal partido de la oposición".

"La respuesta de Sánchez al diario italiano responde a su vez al rechazo constante a los pactos y la mano tendida de Pablo Casado para reconstruir nuestro", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.