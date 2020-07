El PP dice que "hay margen" para lograr un pacto con el Gobierno: "La mano tendida está ahí, somos responsables"

"La mano tendida está ahí". El PP se mantiene a la espera, pero reconoce que "hay margen" hasta el viernes para alcanzar un acuerdo con el Gobierno en el marco de la Comisión de Reconstrucción sobre el coronavirus del Congreso. Así lo ha expresado este miércoles el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos. "El PP es un partido serio, responsable, con sentido de Estado. Nuestra lealtad es a los españoles y esto conlleva consigo tender la mano para llegar a pactos de Estado", explicó.

La figura que está desarrollando esas negociaciones por parte de Génova es "el encargo de Casado" de cara a esta semana. "Estuvieron negociando por la noche y vamos a seguir negociando a lo largo del día de hoy y hasta el próximo viernes. Nuestra mano tendida está ahí", ha resaltado, para insistir en que aún disponen de "48 horas más" para llegar a acuerdos con las enmiendas transaccionales y "enriquecer" los documentos del PSOE y Unidas Podemos en esa comisión, dado que el viernes se aprobará el dictamen definitivo.

Montesinos ha reconocido que hay materias donde será difícil lograr acuerdos. Así, ha subrayado que el PP no va a apoyar subidas de impuestos como ha "sugerido" ya públicamente el propio Pedro Sánchez. Además, ha expresado su rechazo a los "postulados radicales de Pablo Iglesias en materia económica".

De la misma manera, ha criticado los "ataques" del Gobierno a la educación concertada y ha dicho que el PP "no entiende" cómo el Ejecutivo "ha sido capaz de excluir a la educación concertada de las ayudas por coronavirus".

Montesinos ha rechazado que el PP haya cambiado de estrategia ante la proximidad de las elecciones del 12 de julio y ha recalcado que Pedro Sánchez es el del "no, no, no", que no ha querido "dialogar" con el primer partido de la oposición incluso cuando le apoyaba los primeros decretos del estado de alarma.

"El PP no se ha movido, el que se ha movido ha sido el PSOE. El que se ha movido ha sido el Gobierno de España. Y nosotros siempre atendemos a la llamada del Gobierno de España y siempre vamos a defender aquello que es bueno para el conjunto nacional", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha señalado que su partido "siempre ha tendido la mano para llegar a pactos de Estado" desde el punto de vista sanitario, económico y jurídico. "Ahí está el plan 'Activemos España' que Casado presentó en pleno confinamiento", ha señalado, para añadir que seguirán manteniendo esa "mano tendida" pero también denunciando lo que está "mal".