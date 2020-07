Vanessa Bryant encuentra el vestido original que salió en 'Sexo en Nueva York' y que Kobe le regaló

La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ha compartido la imagen de un regalo que su marido le hizo: el icónico vestido verde que Sarah Jessica Parker usó en el final de la serie de Sexo en Nueva York, en el episodio de 2004.

"Encontré este hermoso vestido que Kob me regaló hace mucho tiempo. No voy a mentir, me trajo muchos recuerdos emocionantes. Él era tan romántico. Todavía me muestra que me manda amor desde el cielo. Te amo para siempre boo-boo ", decía la viuda en su publicación.

El vestido de espuma de mar vintage de Carrie Bradshaw no es la única pieza de historia de la moda que Vanessa Bryant recibió del jugador de basket.

Bryant también le regaló el vestido azul que el personaje de Rachel McAdams usó en la película de 2004 El diario de Noa.

“Cuando le pregunté por qué eligió el vestido azul, dijo que era porque era la escena cuando Allie regresa con Noah. Esperábamos envejecer juntos como en la película ”, explicó Bryant.

Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero junto con la hija de 13 años de la pareja, Gianna, el enero pasado.