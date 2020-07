El lapsus con los reyes en Telemadrid en la misa por las víctimas de la COVID-19: "Están llegando los reyes magos..."

La presentadora Inmaculada Galván sufrió un lapsus durante la retransmisión, en el programa Madrid Directo de Telemadrid, de la misa funeral por las víctimas de la COVID-19 celebrada este lunes en la catedral de la Almudena de la capital. Al narrar en directo la llegada de Felipe VI y doña Letizia para asistir al acto, Galván dijo: "Están llegando los reyes magos".

Inmediatamente después, la periodista corrigió el error entre risas: "Uy, los reyes, perdón, Felipe y Letizia", dijo.

La propia Galván admitió más tarde la equivocación en Twitter, con un mensaje en el que señaló: "Sí. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie".

Si. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie. — Inmaculada Galván (@inmagalvano) July 6, 2020

Inmaculada Galván fue, junto a su compañero habitual en Madrid Directo, Emilio Pineda, la encargada de retransmitir este año en la cadena autonómica la Cabalgata de Reyes de Madrid, el pasado 5 de enero.