Sánchez evita censurar a su "colega de Gobierno" por las críticas de Iglesias a periodistas pero dice que él nunca lo hizo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este lunes a echar un capote a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, protagonista en las últimas semanas por las dudas que generan sus versiones sobre el robo del móvil y la tarjeta SIM de su excolaboradora Dina Bousselham. Desde hace un par de días, Iglesias y portavoces de Podemos han arremetido contra medios y periodistas que publican informaciones sobre el caso y este lunes Sánchez ha evitado censurar los ataques a la prensa. Por el contrario, le ha mostrado su respaldo refiriéndose a Iglesias como "colega del Gobierno". Eso sí, el presidente también ha dejado claro que él no critica a la prensa, ni ante críticas "muy desfavorables".

"No voy a hacer valoraciones sobre un colega de Gobierno, el vicepresidente Iglesias", ha afirmado Sánchez en una rueda de prensa en Lisboa junto al primer ministro portugués, António Costa, antes de un almuerzo en el que ambos reforzarán una posición común de cara al Consejo Europeo del 17 y 18 de julio en el que el presidente español quiere ya un acuerdo para repartir los 750.000 millones del fondo de recuperación de la UE.

En un mitin en Vigo este domingo, Iglesias advirtió de que "vuelven las cloacas mediáticas" para "sacar" a Unidas Podemos del Gobierno y reclamó una comisión de investigación en el Congreso sobre las 'cloacas del Estado' a la que dijo que también quiere llamar a declarar a informadores de la "ultra ultra derecha". Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, atacó en concreto al peridiodista Vicente Vallés, lo que ha provocado una ola de críticas entre la profesión y ámbitos políticos.

A pesar de ello, Sánchez ha evitado este lunes criticar a su vicepresidente por sus ataques a la prensa e incluso ha esbozado un "nunca he valorado los procesos judiciales abiertos", para evitar valorar nada de lo relativo con el 'caso Dina'.

Sin embargo, Sánchez sí ha recordado que él nunca ha atacado a la prensa. "A lo largo de mi trayectoria política, he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas y desfavorables y muy desfavorables y nunca he hecho valoraciones sobre ello".

Funeral por los muertos de la Covid

También desde Lisboa, el presidente ha respondido a otra cuestión de actualidad en España, el funeral en la catedral de La Almudena por las víctimas de la Covid que presidirán los reyes y al que ni él ni Iglesias asistirán este lunes en Madrid.

Sánchez ha rechazado que, como ya le critica parte de la oposición, el Gobierno vaya a estar ausente. "El Gobierno va a estar presente" porque ha recordado que acudirá la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Sánchez se ha referido a este acto como "el funeral organizado por la Conferencia Episcopal", de carácter confesional -católico- y que distinto al homenaje del Estado, civil y laico que prepara el Gobierno para honrar a víctimas, enfermos, familiares y personal sanitario el 16 de julio y que también estará encabezado por los reyes.