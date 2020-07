15.000 kilómetros por 750.000 millones: Sánchez abre en Lisboa la ronda europea para el mejor acuerdo del fondo de la UE

Dentro de dos semanas, los líderes de la UE se reunirán en persona por primera vez desde el inicio de la pandemia para acordar el reparto de un fondo de 750.000 millones para ayudar a los países europeos a recuperarse de la crisis económica que ha dejado la crisis sanitaria. Aunque con dudas de que sea así, el Gobierno español quiere cerrar ya un acuerdo para saber con cuántos fondos europeos y con qué condiciones contará y para ello el presidente y su ministra de Asuntos Exteriores se embarcan a partir de este lunes en una ronda europea para conseguir que los 140.000 millones que España calcula que le corresponderá se reparten en las mejores condiciones. En total, entre idas y visitas a Madrid de líderes y ministros europeos, las discusiones con aliados y otros que no lo son tanto supondrá un trasiego a lo largo de casi 15.000 kilómetros, en un solo sentido, por Europa en semana y media.

Pedro Sánchez se encuentra este lunes en Lisboa, para reunirse con el primer ministro portugués, António Costa. El presidente español, ha empezado la búsqueda de apoyos por la parte más fácil, por sus aliados. Su sintonía con el portugués volvió a quedar patente la semana pasada durante la reapertura solemne de la frontera entre España y Portugal, cuando Sánchez

Este miércoles, el presidente recibirá en Madrid a Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, que encabeza la clasificación de los países de la UE más afectados por el coronavirus. Le sigue España y los dos países comparten devastadores daños económicos por la crisis sanitaria y las mayores necesidades de fondos europeos para afrontar la recuperación.

Territorio hostil

La semana que viene, a días del Consejo Europeo del 17 y 18 de julio, Sánchez se adentrará en territorio más hostil. El presidente viajará a Ámsterdam y a Estocolomo para reunirse con los primeros ministros de Holanda y Suecia, Marc Rutte y Stefan Lofven.

Ambos forman parte de los llamados países “frugales”, que lograron reducir la cuantía del fondo de la UE para la recuperación, desde el billón o billón y medio que calculaba el Gobierno español hasta los 750.000 millones finales. Ahora, abogan por que los recursos se entreguen con una mayor condicionalidad de la que en principio ha planteado la Comisión Europea y países como España están dispuestos a aceptar. De momento, se piden reformas y proyectos en sectores económicos clave, encaminados a fomentar el empleo, digitalizar la economía y luchar contra el medio ambiente.

Condicionalidad y fondo perdido

Precisamente, el PP se ha sumado en Bruselas a esta reclamación de que haya condiciones más duras para los países que se beneficien de la ayuda europea, en una actitud que Sánchez, el Gobierno y el PSOE llevan semanas reprochando a los de Pablo Casado. En su lugar, les piden que “arrimen el hombro” y apoyen al Ejecutivo en la negociación sobre el reparto del fondo de recuperación.

La condicionalidad de la ayuda se suma a otra dificultad que se ve en el Gobierno de cara a la negociación en Bruselas no llegará tanto por lo que respecta al dinero que sería para España -unos 140.000 millones- como a qué parte será a fondo perdido y qué parte por medio de créditos. Según la propuesta base de la Comisión Europea, 77.000 millones serán transferencias directas y 63.000 millones, créditos, pero el Gobierno no tiene todas consigo de que las cantidades puedan invertirse y al final haya más créditos que transferencias no reembolsables.

Ante tantas dificultades, a los esfuerzos del presidente del Gobierno se sumarán esta semana los de la ministra de Asuntos Exteriores. Arancha González Laya empezará a allanar el camino este martes almorzando en Madrid con su homóloga sueca, Ann Linde, y el miércoles viajará a París, donde el jueves se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian. El viernes, González Laya se reunirá en Madrid de nuevo con su homólogo polaco, Jacel Czaputowicz.