La CARM recuerda que el uso de mascarilla durante la EBAU es obligatorio tanto dentro como fuera del aula

La organización de estos exámenes está coordinada por la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades y la Consejería de Educación y Cultura.

Con respecto a estos exámenes, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, recordó hoy que "el uso de mascarilla de protección durante la EBAU es obligatorio tanto dentro como fuera del aula, como una de las medidas fundamentales dentro del protocolo especial habilitado por la comisión organizadora a raíz de la pandemia por Covid-19".

Motas afirmó que "el protocolo sanitario, de higiene y distanciamiento está avalado por la Consejería de Salud y ya se ensayó con éxito en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Por lo tanto, todo está preparado, y estamos convencidos de que no habrá ningún tipo de problema".

Una de las principales medidas de ese protocolo consiste en que los estudiantes sólo accederán al aula guiados por docentes que los recogerán en un punto determinado para evitar aglomeraciones, y el llamamiento y la verificación de su identidad se producirá una vez ya estén sentados. Asimismo, habrá una distancia de seguridad de dos metros entre los pupitres.

Además del uso obligatorio de mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados, algunas de las recomendaciones para los participantes son las de acudir andando a la sede del examen siempre que sea posible y evitar aglomeraciones; no asistir con acompañantes; traer botellín de hidrogel y usarlo con frecuencia; mantener siempre dos metros de distancia; sentarse donde se les indique para mantener la distancia de seguridad; no prestar material; traer bebida y comida en caso de no acudir a casa al mediodía, ya que las cafeterías de las sedes estarán cerradas, e informar al profesorado en caso de presentar síntomas compatibles con el Covid-19.

MUNICIPIOS QUE ACOGEN LAS PRUEBAS

El número de sedes prácticamente se triplica con respecto a las nueve del pasado año, para evitar aglomeraciones, reducir los desplazamientos y fomentar la distancia social como prevención contra el Covid-19. La deslocalización de las sedes universitarias para aproximarlas a los lugares de origen de los alumnos busca además que los edificios garanticen las condiciones adecuadas. Asimismo, todas ellas cuentan con aire acondicionado.

En el municipio de Murcia serán ocho las sedes que acogerán los exámenes, mientras que habrá cuatro en Cartagena, dos en Lorca y una, respectivamente, en Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Alhama de Murcia, Águilas, Caravaca de la Cruz, Mula, Yecla, Jumilla, Cieza y San Javier.

La jornada comenzará mañana lunes, 6 de julio, a las 8.45 horas, cuando se pasará lista para posteriormente, desde la 9.15 horas, proceder a la lectura de las normas de las pruebas. A las 9.30 horas se iniciará el primer examen, de Lengua Castellana y Literatura, seguido del de Historia de España (12.00 horas), mientras que en horario de tarde se celebrará el examen de Inglés (16.15 horas), y desde las 19.00 horas el examen de un segundo idioma (Francés, Alemán o Italiano). Todos ellos durarán 90 minutos.

El martes, 7 de julio, y el miércoles, 8, se completarán los exámenes con las pruebas de materias de modalidad (Matemáticas; Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales; Latín; Fundamentos del Arte), así como las materias de opción (Biología; Dibujo Técnico; Física; Geología; Química; Economía de la Empresa; Geografía; Griego; Historia de la Filosofía; Historia del Arte; Artes Escénicas; Cultura Audiovisual y Diseño).

El día 13 de julio, a partir de las 20.00 horas, se publicarán las calificaciones de las pruebas en la web de la Universidad de Murcia. Tras dicha publicación, se dispondrá de tres días hábiles para solicitar al tribunal, por vía telemática, la revisión de las calificaciones obtenidas en uno o más exámenes.