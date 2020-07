Sánchez, ante los rebrotes: "Hay que salir a la calle, recuperar la economía"

Los rebrotes de coronavirus se suceden por toda España y este sábado la Generalitat ha decidido confinar toda la población de Segrià, en Lérida, ante el aumento de los contagios. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado en un mitin en A Coruña un mensaje que va en sentido contrario. "Ahora que estamos viendo rebrotes, no bajemos la guardia pero no nos dejemos atenazar por el miedo, hay que salir a la calle, disfrutar de la nueva normalidad recuperada, recuperar la economía", ha afirmado.

La situación es preocupante en algunas zonas, hasta el punto de que el Govern ha decretado un nuevo confinamiento, y días atrás, el doctor Fernando Simón admitía que empezaban a preocupar los contagios que saltan del ámbito laboral al familiar. Sin embargo, Sánchez ha asegurado que la pandemia está "vencida" y el virus, "controlado". También, que "la Sanidad está mucho mejor pertrechada para luchar contra la Covid-19", en particular, ha dicho, los servicios de atención primaria. Aún así, ha afirmado que "no tenemos que bajar la guardia, estamos viendo rebrotes".

El presidente ha participado este sábado en un acto de campaña en A Coruña junto al candidado socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero. Mañana continuará la campaña, en este caso para las elecciones vascas que también serán el 12 de julio, con un mitin en Bilbao con su candidata a lehendakari, Idioa Mendía. En el ecuador de la campaña para las elecciones gallegas, los mensajes contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijoo, que han fijado Sánchez y Caballero este sábado han consistido en identificarle con el PP, a pesar de "disimular" las siglas del PP y distanciarse de Pablo Casado. También en apostar por la sanidad pública, que han acusado al presidente gallego de "recortar" -Caballero ha anunciado que convocará 5.000 "plazas estables" para sanitarios - y por el sector industrial. Aquí, Sánchez ha instado a Feijóo a no "utilizar Alcoa como instrumento electoral".

La mitad de lealtad

En A Coruña, ha destacado una vez más la "extraordinaria disciplina, la resistencia y la moral de victoria" que ha demostrado en los últimos meses la ciudadanía española. No ha podido decir lo mismo Sánchez del PP, en un mitin que tanto él como antes Caballero, ha pivotado que "no es lo mismo" que gobierne el PP que el PSOE porque estos partidos no son iguales, en el Gobierno, pero "tampoco en la oposición". "Ójala, Gonzalo, hubiera tenido yo la mitad de lealtad que tú le mostraste al presidente de la Xunta en las horas más críticas", ha dicho Sánchez en alusión al PP.

Un día después de la larga votación de enmiendas en el la 'comisión de reconstrucción' del Congreso, donde PSOE y PP no fueron capaces de ponerse de acuerdo, Sánchez ha afirmado este sábado desde Coruña "ayer tuvimos un claro ejemplo en la 'comisión de reconstrucción' sobre cuál es la voluntad del PP de arrimar el hombro". "Ninguna", ha asegurado.

Así, Sánchez ha vuelto a pedir el apoyo del PP para hacer frente a la crisis, "que va a ser corta pero dura". En concreto, ha insistido en que los populares respalden al Gobierno en Bruselas, en la negociación para repartir los 750.000 millones del fondo de recuperación de la UE. Frente a las reticencias de los de Casado, Sánchez a sacado pecho del acuerdo que este viernes con empresarios y sindicatos.

"Una vez que hemos vencido a la pandemia y tenemos al virus controlado, tenemos que reactivar la economía y eso es lo que acordamos ayer", ha dicho sobre un plan que, ha recordado, incluye una línea de avales ICO por 40.000 millones dirigidos a pymes "para animar la inversión" y 10.000 millones para "capitalizar sectores estratégicos" a través de la SEPI.