Policía Foral desplegará 90 agentes el 6 de julio en Pamplona

El objetivo general del plan es garantizar el orden público y el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias por la crisis del Covid-19, así como prevenir y reaccionar ante posibles incidentes, ya que sigue en vigor el nivel IV de alerta antiterrorista.

Otros objetivos específicos de las patrullas serán evitar las aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias de distancia social y uso de mascarilla; controlar el cumplimiento de la normativa de salud y espectáculos en los locales de hostelería, tanto en el interior como en las terrazas; y detectar la posible presencia de individuos que porten objetos susceptibles de ser utilizados contra la integridad física del resto de ciudadanos, ha explicado en una nota la Policía Foral.

Los criterios para permitir el acceso a las calles del casco viejo, cuyos aforos se controlarán, serán la obligatoriedad de usar mascarilla y el no portar botellas, objetos arrojadizos y demás enseres que puedan poner en riesgo la salud, higiene, civismo y seguridad pública. Al no haber contenedores no se permitirá dejar abandonados en el punto de control aquellos objetos que se porten indebidamente.

El plan de prevención se establece para tres escenarios de localización: la Plaza del Ayuntamiento y Plaza del Castillo; las calles aledañas con establecimientos de hostelería; y las calles de acceso al casco antiguo.