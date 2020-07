Coronavirus.- Consell valida la contractació d'emergència de material de protecció per a sanitaris per 12,4 milions

En concret, es tracta dels següents subministraments: 38.400 mascaretes per un import de 60.867,84 euros; 200.000 mascaretes FFP2 i 35.000 mascaretes FFP3 per un import de 1.257.492,50 euros; i un sistema robotitzat per a preparació de mostra i PCR per al laboratori de la Direcció general de Salut Pública per un import de 158.921,40 euros.

Altres materials subministrats són fonendoscopis, pulsioxímetres, davantals i bates d'un sol ús, carretons elevadors i transpalets per a gestionar el material sanitari situat en Fira València per un import de 31.411,13 euros; material sanitari per un import de 1.596.040,40 euros; guants d'examen de nitril per 25.119,20 euros; solució hidroalcohòlica, així com bates quirúrgiques d'un sol ús per un import de 202.006,52 euros.

També s'ha contractat el subministrament de 3 milions de mascaretes per un import de 5.203.000 euros; bates reutilitzables impermeables per un import de 1.253.560 euros; solució hidroalcohòlica i bates d'un sol ús reutilitzables per un import de 2.226.467,76 euros; i 50.000 ulleres de protecció ocular per import de 399.000 euros.

Aquests procediments es justifiquen per la situació creada amb l'avanç de la pandèmia i per a garantir la disposició d'aquests subministraments amb caràcter urgent es va fer necessària la formalització immediata de compromisos amb les empreses comercializadoras.

MATERIAL SANITARI

També s'ha validat la declaració d'emergència de les contractacions de subministrament de material sanitari per import de 6,77 milions d'euros.

Engloba, en aquest cas, els següents subministraments: 36.000 bates d'un sol ús, per un import de 115.434 euros; 150.000 mascaretes per un import de 181.500 euros; 10.000 mascaretes FFP2 per un import de 52.030,00 euros; 346.050 unitats de solució hidroalcohòlica per un import de 625.733,96 euros; 30.000 davantals d'un sol ús i 50.000 bates reutilitzables per un import de 459.800 euros; 49.800 bates quirúrgiques per un import de 394.914 euros; 3.480 bates blanques per 29.265,07 euros; i 1.053.250 mascaretes estàndard per 1.019.546 euros.

Altres materials subministrats han sigut 12 test de detecció d'anticossos per un import de 10.454,40 euros; 1.100.000 mascaretes i 100.000 ulleres de protecció per un import de 1.827.100 euros; 50.000 bates quirúrgiques per un import de 345.000 euros.; 49.800 mascaretes quirúrgiques anti-baf; 24.600 mascaretes estàndard; 268.000 mascaretes de protecció N95; i 1.488 bates quirúrgiques, tot per un import de 826.226,24 euros.

Així mateix, també s'han subministrat dos borses de suport vital per un import de 46.972,20 euros; 1.200 solucions hidroalcohòliques de 5l i 24.936 solucions hidroalcohòliques de 250ml per un import de 111.270,54 euros; 130 monitors BL 770 i 20 monitors BL 450 per un import de 627.022 euros; 1.000.000 guants de nitril mitjà per un import de 25.900 euros; i 65.000 unitats de solució hidroalcohòlica en loció per un import de 78.777,17 euros.

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL

Finalment, ha validat una altra contractació d'emergència del servici de transport i distribució de material sanitari als hospitals i residències de la Comunitat Valenciana per a fer front a la pandèmia per al període comprès entre l'1 d'abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020 per un import estimat de 600.000 euros, IVA inclòs.