Dani Mateo se pone el vestido de Pedroche para las Campanadas de 'El Intermedio': "España tiene que verlo"

Desde hace algunos años, Cristina Pedroche siempre genera expectación, críticas y alabanzas con el vestido que se pone en Nochevieja cuando presenta las Campanadas en Antena 3.

En las Campanadas de este jueves de El intermedio, Wyoming esperaba que la madrileña acudiera junto a Dani Mateo para darlas, pero el colaborador apareció solo en el plató y tapado con una capa.

El presentador, extrañado, preguntó: "Cristina, ¿te has disfrazado de Dani para esta Nochevieja?", pero Mateo se excusó diciendo que "no ha podido venir, estaba haciendo yoga y de tanto hacer el perro invertido se ha jodido la espalda. Eso y que no come uvas fuera de temporada".

"¿Qué llevas puesto? No me puedo creer lo que va a pasar... No termines la temporada haciendo el ridículo, eso es intrusismo laboral porque es lo mío", señaló Wyoming. Que añadió: "¿No crees que España no ha sufrido suficiente?".

🔴 Llegó el momento tan esperado: vamos a descubrir el vestido de Cristina Pedroche para la noche especial en la que despedimos el 2020... Pero... ¿ese no es @DaniMateoAgain haciendo el ridículo? ▶ #elintermediohttps://t.co/vzf0uSj5qopic.twitter.com/0WGtQpP5UZ — El Intermedio (@El_Intermedio) July 2, 2020

El periodista le contestó que era demasiado tarde "y ya no hay marcha atrás. Es mi deber. Dije que estaría aquí con Pedroche y su vestido. Os he fallado", admitió. "España no puede pasar una Nochevieja sin el vestido de Pedroche y por eso estoy aquí para remediarlo", afirmó Mateo.

"No me importan las consecuencias, España tiene que ver el vestido de Pedroche", exclamó el colaborador mientras se quitaba la capa y mostraba su traje dorado, igual que el que llevó su compañera de Zapeando en las Campanadas de 2019.

Wyoming, al verle, no dudó que afirmar que "pareces una morcilla metálica" mientras su colaborador le hacía una peineta con la mano. "La verdad es que tiene estilo y te hace los pechos más turgentes", concluyó el presentador.