La reacción de Gianmarco a la confirmación de la relación entre Adara y Rodri: "El tiempo me ha dado la razón"

Si hace unos meses Adara negaba rotundamente su interés amoroso por Rodri Fuertes y aseguró que solo era un amigo y no tenían sentido los celos que sentía Gianmarcopor él, el pasado miércoles la ganadora de GH VIP 7 sorprendió a todos sus fans confesando que sí se estaban conociendo en ese sentido.

"¡Madre mía! La que se va a liar...", comentó. Y vaya si se ha liado, pues el italiano rompió su relación con ella y puso tierra de por medio tras descubrir unos mensajes de él en el móvil de ella. Tras varias negativas y diversos comentarios restando importancia a este acercamiento ya que ellos se conocía de su paso por GH 17, finalmente parece que es real y ambos sentían algo más por el otro.

Obviamente, tras tachársele de celoso y exagerado por volver raudo y veloz a Italia, Gianmarco ha sido uno de los que ha reaccionado a esta noticia mostrando sus sentimientos. "No olvido todo el dolor que he pasado, no olvido todas las mentiras y no perdono todos los engaños a la gente", comentó el miércoles en una publicación de Instagram.

"Como todos habéis visto, el tiempo me ha dado la razón. Porque el tiempo pone a cada uno en su lugar, cada payaso en su circo y cada rey en su trono. Ha llegado la hora", escribió. "Por los falsos es el atardecer, para nosotros es el amanecer".