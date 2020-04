Adara ataca a Gianmarco vía exclusiva: "Es malo, ha mentido a todos"

Está en el punto de mira desde que su relación con Gianmarco, esa por la que tanto habían luchado ambos desde que se conocieron en GH VIP 7, saltara por los aires.

El italiano ha hablado estos días en diferentes programas, y, ahora, Adara hace lo propio. Esta vez vía entrevista exclusiva a la revista Lecturas.

Así, la exazafata, tras ser abandonada por su novio, explica los motivos que le han llevado a tomar esa decisión. "Estábamos muy bien. Un día vio en mi móvil una conversación de amigos, siempre en tono de broma, que tuve con Rodri [ex compañero de GH 17]. Cuando nos despedimos me dijo: 'A ver si nos vemos', la típica frase que se dice. Le respondí que sí, que nos veríamos: 'Un besito, ciao'. Gianmarco leyó eso y se enfadó". asegura.

Entonces, ella le pidió perdón, si algo le había sentado mal: "Le pedí mil disculpas, no he hecho nada malo, que quede clarisímo", aclara la madrileña. "No tenía ninguna intención de quedar con Rodri", sostiene.

"Es muy fuerte. Una día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció"

Pese a que lo arreglaron e incluso hicieron "el amor tres veces", él quiso desaparecer. "Primero me dice que se va porque su familia tiene un problema. Yo estaba superasustada. Y luego pone en redes que se va porque le he sido infiel. Es muy fuerte. Una día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció", sostiene ella.

"¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él, me va a costar mucho asimilar esto", asegura Adara, que acusa a su ya ex de ser "malo" y de haber "mentido a todos".