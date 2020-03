Adara y Gianmarco, cara a cara tras su ruptura: "El chico me escribía a mí, yo nunca he dicho nada fuera de lo normal"

Tras GH VIP 7 y El tiempo del descuento, parecía que los espectadores por fin podían disfrutar de la pareja formada por Adara Molinero y Gianmarco Onestini, ambos ganadores de sus respectivos concursos. Sin embargo, unos mensajes de un chico en el teléfono de la madrileña han terminado provocando la ruptura durante la cuarentena de la pareja.

Tras varias críticas e indirectas lanzadas el uno al otro en redes sociales y alguna declaración en programas de Telecinco, ahora los exconcursantes han decidido sentarse cara a cara en Mtmad para hablar directamente del fin de la relación.

Según ha explicado Adara en el vídeo, tenían que grabar un vídeo fingiendo que estaban bien, pero ella ha explicado que no quería hacerlo: "Yo no soy actriz, yo no voy a hacer un papelón como que estamos bien, todo es maravilloso... La verdad es que no estamos bien". Pero tampoco querían tirarse los trastos a la cabeza, por lo que hicieron una videollamada con el colaborador de la plataforma Mario Angulo, para que actuara de mediador.

"Nosotros hemos estado muy bien en los últimos días, esta semana hemos estado bien, esto es una cosa de hace un día o día y medio (...) Nos ha pasado una cosa que me dolió mucho (...) algo que yo no me esperaba para nada por parte de ella", explicó el italiano y fue cortado por Molinero: "¡Una cosa terrible! ¡He hablado con un chico! ¡Cuidado! No puedo hablar con nadie".

El modelo continuó sosteniendo que ella le estaba engañando, que había quedado con el chico "para ver Supervivientes juntos" y que le hacía halagos, algo que ella negaba rotundamente. Entonces, Mario Angulo quiso quitarle hierro al asunto alegando que este chico "tiene una relación con Adara de mucho tiempo atrás televisivamente hablando".

.@adara_oficial y @GOnestini se sinceran después de todo lo que se ha hablado sobre su ruptura y explican lo que ha sucedido entre ellos 💣🔥https://t.co/F2JdV5winB — mtmad (@mtmad) March 30, 2020

Onestini también apuntó que estuvieron hablando mientras él estaba dentro de la casa de El tiempo del descuento y que él le decía cosas como "te voy a enamorar en 7 días" o "si os separáis yo estoy aquí, nos podemos ver". "Eso me lo ha dicho él a mí, yo no le dije nada (...) Yo nunca le he faltado el respeto a Gianmarco, nunca he dicho nada fuera de lo normal. Si esa persona quería algo conmigo, es su problema", aclaró rápidamente Adara Molinero.

La exazafata siguió sosteniendo que era una simple amistad y resumió la ruptura en "celos, porque yo no he hecho nada. Son celos". "Que quede claro que estas cosas las ha dicho ese chico, yo no he dicho nada y está todo en los mensajes. Está desviando el tema porque se va a Italia y no me dice el porqué", apuntó ella.

La marcha de Gianmarco a Italia en plena cuarentena

Ante esta situación de una pareja rota conviviendo juntos, la duda está en cómo Gianmarco puede volver a Italia si estamos todos encerrados en casa. "El Gobierno de Italia ha puesto vueltos extraordinarios y el último es el viernes 27", explicó, por lo que el vídeo estaba grabado con bastante anterioridad y es posible que ya se encuentre con su familia. "Lo han hecho porque todos los italianos que están en el extranjero tienen que regresar por la pandemia. Es un consejo que ha dado el primer ministro".

"Yo tengo ahora una necesidad de volver, me lo ha pedido mi familia y tengo que volver. Lo que he descubierto es una razón más", añadió Onestini. "Está desviando el tema porque se pira y me deja tirada", espetó Adara Molinero y terminó el vídeo jurando que ella no había dicho nada de lo que sostiene el italiano.