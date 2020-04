Gianmarco Onestini airea los trapos sucios de su relación con Adara

Un nuevo capítulo en el culebrón entre Adara y Gianmarco. Esta vez ha sido el italiano el que ha contado detalles hasta ahora desconocidos, que aún los había.

El ex de la ganadora del último GH VIP aseguró en Viva la vida que su decisión de cortar con ella no la tomó a la ligera, sino motivada por una serie de cosas, como los celos de ella por Hugo e Ivana y los polémicos mensajes con Rodri: "Yo nunca le he interesado", sostiene el italiano.

Sin embargo, sí considera que le ha querido. "Pienso que sí, pero que le ha durado muy poco porque una persona que de verdad está enamorada, cuando me he ido no se ha preocupado de cómo estaba… Ha hecho cosas que son propias de una persona que no está enamorada", contó.

"De cara a los demás era muy cariñosa, pero en la intimidad no era así"

Además, desveló detalles de la forma de ser de Adara que no la dejan en buen lugar. "Se enfadaba por cosa que no tenían sentido, temas muy superficiales. Además, de cara a los demás era muy cariñosa, pero en la intimidad no era así. Hay muchas contradicciones y mentiras", aseguró el italiano, dejando entrever una doble cara de la exazafata, una delante de las cámaras y otra, detrás.

Sobre una supuesta reconciliación entre Adara y Hugo, el padre de su hijo, y de la que ahora se habla mucho en los platós, aseguró: "A mí me había dicho que estaba sola".