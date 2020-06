Coronavirus.- La Generalitat rebutja un confinament a Rafelbunyol perquè "el brot està encapsulat"

La Conselleria de Sanitat Universal va informar aquest diumenge de set nous casos de coronavirus relacionats amb el brot epidemiològic en una empresa càrnica a Rafelbunyol, de manera que s'eleven a 14 els positius confirmats vinculats.

En roda de premsa, Puig ha defès que "en principi" no es plantegen la possibilitat d'aplicar en aquesta ciutat un confinament "quirúrgic" com ha plantejat aquest dilluns el ministre Salvador Illa per a aïllar col·lectius, edificis i zones exposades.

Ha recordat que el brot va sorgir d'una família i que s'han realitzat més de 400 test sense "cap situació greu" entre els infectats. "No pareix que calga prendre cap mesura més en aquest moment", ha subratllat.

En qualsevol cas, el president valencià ha insistit que tot dependrà de l'evolució de la pandèmia i de les decisions que prenga la Conselleria de Sanitat "amb la màxima col·laboració del Ministeri".

"Anem a tindre rebrots, sabem que va a ser així, es tracta d'encapsular-los com s'ha fet a Rafelbunyol", ha asseverat, amb l'objectiu de detectar "immediatament" els contagis de manera precoç per a mantindre la traçabilitat.

Com a mesura de precaució, encara que cap dels casos ha presentat símptomes recentment, Sanitat va recomanar aïllament als 14 fins a conéixer el resultat de les noves proves en els pròxims dies.