Los colaboradores de 'La casa fuerte' juzgan la defensa que hace Maite de Fani: "Fuiste la primera en ponerla en duda"

En el debate de La casa fuerte, Sonsoles Ónega le dio a Fani Carbajo la oportunidad de hablar con la encargada de defenderla, su tía Maite, para transmitirle, si quisiera, los resultados del 'polideluxe' que hizo junto a Raquel, la tía de Carbajo que aseguró que esta se había dedicado a la prostitución.

Antes de la conexión, Maite comentó que creía que su sobrina le debía unas explicaciones por estar dando la cara por ella. "No te las debe ni a ti ni a nadie", le dijo Nagore. Después, Fani explicó cómo se encontraba. "He tenido el apoyo de Christofer y de mis compañeros, y estoy mejor. no voy a estar toda la vida llorando". Además, aprovechó para pedir perdón por la manera en la que se dirigió a la presentadora la semana anterior.

Fani Carbajo habla con su tía Maite

Seguidamente, Maite tuvo unas palabras para su sobrina: "Te quiero mucho. Tu tesoro está muy resguardado, se lo está pasando bomba y no sabe nada. Como me diste poderes y está todo en manos de tu abogado. se han tomado medidas. Tranquila, que no pasa nada, está todo en orden. Tu tía y yo hicimos ayer un poli, me he arrastrado, pero no hay problema, solo tienes que disfrutar. Llora 10 minutos si quieres, pero no te permito más".

La presentadora insistió a Maite para que le contara uno de los resultados más llamativos del polideluxe, y finalmente esta cedió: "Salió que tu tía dijo la verdad cuando declaró que tú habías hecho eso (en alusión al momento en el que Raquel aseguró que Fani había ejercido la prostitución)".

Para Carbajo, esto se convirtió en "la confirmación de que el polígrafo no es fiable". También lanzó una advertencia a su tía Raquel: "El dinero que está ganando a mi costa que se lo guarde, que lo va a necesitar. Me da muchísima verguenza llevar su apellido. Pero no me da miedo, no me va a parar, mi carrera solo la pueden detener los de arriba", expresó.

Para finalizar la conexión, Sonsoles Ónega quiso transmitirle a Fani que el polígrafo también había puesto en duda sus sentimientos y relación con Christofer. "Yo no necesito a ningún hombre para estar bien, estoy con él porque le quiero, los dos podríamos estar con otras miles de personas, pero nos hemos elegido por algo. Christofer es el primero que lo da todo por mí y por su hijo", dijo Fani muy segura.

Los colaboradores cuestionan el apoyo de Maite a su sobrina

Ya desde el plató, los colabores del programa coincidieron en darle un toque de atención a Maite, poniendo en duda la defensa que está haciendo de su sobrina. "Si ella dice que no ha sido prostituta, tienes que decir que no", le dijo una contundente Carolina Sobe. Por su parte, la aludida se defendió diciendo que ella "no pone la mano en el fuego por nadie", pues "los seres humanos mienten mucho".

Su explicación no convenció a Nagore Robles, que añadió que el problema es que Maite mira por sí misma, y como el polígrafo negó que se había prostituido, defiende su veracidad. "Has sido la primera en ponerla en tela de juicio", le dijo Rafa Mora.

fani: gracias por estar en mi vida. por cuidar al niño. si ellos quieren un cara a cara no lo voy a hacer, lo haré en un juzgado, que no todo es dinero. he estado estos días super mal, no quería que se enterar el niño. ni tu yayita ni tu tesoro saben absolutamente nada. cuando una persona tiene éxito creo que siempre va a haber quien le jode, y en este caso no lo van a consentir